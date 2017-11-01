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استثمار
سحر نصر تبحث زيادة الاستثمارات مع الدنمارك
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 12:27 م
سحر نصر وسفيرة الدنمارك
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سحر نصر وسفيرة الدنمارك
المال - خاص
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، سوزان شاين سفيرة الدنمارك بالقاهرة، بحضور السفير رضا بيبرس مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وكاميلا راسمسون نائبة السفيرة، والدكتورة هنزادة فريد كبيرة المستشاريين التجاريين بالسفارة، بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وبحث الجانبان، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر، وفي هذا الإطار، أكدت سفيرة الدنمارك، اعتزام وفد استثماري يضم كبرى الشركات الدنماركية، زيارة مصر قبل نهاية العام الجاري، للتعرف على الفرص الاستثمارية في كافة المشروعات من أجل ضخ استثمارات دنماركية جديدة في مصر.
ورحبت الوزيرة، برغبة الجانب الدنماركي في ضخ استثمارات جديدة في مصر، في ظل وجود شركات دنماركية تعمل في مجالات مثل الصوامع والشحن والادوية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وتحسين بيئة الاعمال، وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
وأشارت إلى أن ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، ودعت الوزيرة، سفيرة الدنمارك للاستثمار في عدد من المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأشادت سفيرة الدنمارك، بإجراءات تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدة دعم بلادها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وناقش الجانبان، الترتيبات للتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين، تتضمن منحة من الدنمارك لمصر لتوليد الطاقة من الرياح.
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