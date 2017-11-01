عبد العال: لا علاقات عسكرية ما بين مصر وكوريا الشمالية

ياسمين فواز



التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء الوفد المرافق له بأيد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، في إطار زيارته على رأس وفد برلماني إلولايات المتحدة الأمريكية،



وخلال المباحثات أكد عبد العال أنه لا توجد علاقات عسكرية ما بين مصر وكوريا الشمالية ونحن حريصون علي علاقاتنا بالخارج وتحديدا فيما يتعلق بالسلم العام.



و أشار الدكتور عبدالعال إلى تعدد الزيارات المتبادلة فى الفترة الأخيرة، وذلك عقب تولى الرئيس ترامب للحكم فى الولايات المتحدة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة والمحادثات الإيجابية التى جمعت رئيسا البلدين مؤخراً، هذا بالإضافة إلى زيارة العديد من الوفود الأمريكية التابعة للكونجرس الأمريكي، وعلى رأسها زيارة بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى القاهرة في إبريل 2017،



وقال "هذا يعكس أن العلاقات المصرية الامريكية شهدت تميزاً ملحوظاً على مستوى قيادة الدولتين خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التحسن النسبى فى العديد من المجالات، رغم وجود تحركات غير مواتية من بعض الدوائر الأمريكية".



وأكد الدكتور عبدالعال على أن مصر قدمت وتقدم الكثير لتحقيق المصالح المشتركة فى المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، و التدخل الفعال فى ملفات المصالحة الفلسطينية وعملية السلام، وهى الجهود التى تتطلع مصر لأن تلقى اهتمام قوي من جانب مختلف دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما يخدم متطلبات العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.





وعلي صعيد آخر، علق ايد رويس في معرض حديثة عن أربع محاور وهم وضع الأقباط في مصر وقانون الجمعيات الأهلية وكذلك حرب مصر عن الإرهاب وتحديدا دور إيران في مساندة الإرهاب وتحديدا من خلال حماس ومحاولة قلب النظام الحاكم في الأردن والبحرين وكذلك التدخل في القضية اليمنية. واخيرا استفسر عن العلاقة المصرية مع شمال كوريا وتحديدا العسكرية.



وتناول الدكتور علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب في رده علي استفسارات رويس ، إن ضمان أمن جميع المصريين واجب أساسي نسعى إلى تحقيقه كما ان الرئيس السيسي يدعو بانتظام إلى التسامح الديني وقد حرص على تقديم مساعدات لإعادة بناء الكنائس وغيرها من الممتلكات التي دمرت أو تضررت من قبل الجماعات التابعة لتنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين في مصر.



ومن ناحية أخري ، تحدث عبدالعال معلقا إنه من الخطأ النظر إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها كياناً سياسياً شرعياً، وتمتلك الجماعة خلايا إرهابية، ميليشيات، وتشجع على أيديولوجية متعصبة تعبر عن الكراهية ضد الأديان الأخرى والتمييز ضد المرأة، كما تحرض على العنف والانقسام من خلال تفسير كاذب للإسلام.



أما فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية فانه من الأهمية التذكر بأن مصر تتمتع بمجتمع مدني كبير وحيوي ومتنوع. فنحن لدينا أكثر من 48000 منظمة غير حكومية مسجلة في البلاد. عدد كبير من هذه المجموعات يتمثل في جمعيات خيرية ومراكز فكرية ومجموعات تابعة إما لجامعات أو منظمات دينية،وبعض المجموعات مسجلة باعتبارها منظمات لحقوق الانسان.



وتابع : يوجد عدد قليل من هذه المنظمات غير مسجلة قانوناً كمنظمات غير حكومية،وسيقضي قانون المنظمات غير الحكومية بأن تعمل جميع المنظمات غير الحكومية على تحقيق وضع قانوني لها يضمن القانون منح المنظمات غير الحكومية حقوقاً معينة وتمكنها من جمع الأموال من الشركات الخاصة وحتى من المانحين الدوليين.







