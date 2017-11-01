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اتصالات وتكنولوجيا
آبل تحدث نظام iOS 11.1.. وتشترى 70 إيموشن
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 12:20 م
إيموشنات
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إيموشنات
سمية كمال
قال موقع "engadget" إن شركة آبل حدثت دائرة الرقابة الداخلية لـ iOS 11.1، واشترت أكثر من 70 إيموشن جديد.
وأوضح الموقع أن الرموز التعبيرية الجديدة تشمل وجه مبتسم، ومصاص دماء، والقنفد، والصينية تاكيوت، شطيرة وحورية البحر، وتم تعديل بعض الرموز التعبيرية القائمة لتحسين تصميمها.
وبعد تحديث نظام التشغيل، ستظهر التحديثات الجديدة في لوحة المفاتيح، وإذا أرسل أحد المستخدمين الرموز التعبيرية الجديدة دون أنه يحدث المتلقى النظام، لن تظهر بشكل صحيح على هاتفه حتى يتم تحديثه.
وذكرت شركة آبل مميزات جديدة للتحديث، تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، منها يحسّن دعم كتابة برايل لمدخلات الدرجة الثانية، الوصول VoiceOver للمستندات متعددة الصفحات بتنسيق PDF، إجراءات دوار VoiceOver للتنبيه بخصوص الإشعارات، اصلاح مشكلة عند بعض المستخدمين الذين لا تظهر لهم المفاتيح البديلة عند استخدام VoiceOver مع كتابة اللمس.
أبل
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