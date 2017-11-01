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بورصة وشركات
التجاري الدولي على رأس السمسرة خلال عشر شهور بتعاملات الإنترنت
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 12:20 م
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أسماء السيد
أحلت شركة "التجاري الدولي" المرتبة اﻷولى بتعاملات شركات السمسرة خلال شهر أكتوبر الـ 10 شهور اﻷولى من العام الجاري بقيمة بلغت 32.8 مليار جنيه، بحصة وسقية بلغت 12.7% بحجم تداول 5.5 مليار ورقة مالية بعدد عمليات 583.6 ألف عملية .
وفي الترتيب الثاني جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في اﻷوراق المالية بحج تداول بلغ 27.6 مليار جنيه وحصة سوقية 10.7% بحجم تداول 2.5 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات 328 ألف عملية ، تلاها شركة "بلتون لتداول اﻷوراق المالية بـ 20.5 مليار جنيه، بحصة سوقية 7.9% بكمية تداول 5.3 مليار ورقة مالية بعدد عمليات 305 ألف عملية .
وفي الترتيب الرابع جاءت شركة "بايونيرز" لتداول الوراق المالية بـ 20 مليار جنيه بكمية تداول 7.8% منفذة من خلال 823 ألف عملية على 7.4 مليار ورقة مالية، ثم شركة "هيرمس للوساطة في اﻷوراق المالية" بـ 14.2 مليار جنيه بحصة سوقية 5.5% من خلال تنفيذ 476 ألف عملية على 6.4 مليار ورقة مالية .
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