شركة السلام القابضة 9

رجب عزالدين



أعلنت مجموعة السلام القابضة "شهادات الإيداع المصرية"، عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتملك حصة فى شركة جياد القابضة، المدرجة بالبورصة الكويتية بنسبة 20.567%، عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس مالها.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كاستثمار فى شركة زميلة، وسيتم مراجعتها من قبل مراقب حسابات الشركة، وذكر الأثر على المركز المالى فى حالة قابليته للقياس.



ولم تذكر السلام القابضة اسم الشركة التابعة التى استحوذت على الحصة المذكورة، مكتفية بالإشارة إلى ملكيتها التامة لها بنسبة 99%.



فى نفس السياق، استحوذت شركة اكتتاب القابضة المدرجة بالبورصة الكويتية على 13.43% في جياد القابضة، عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس مال الأخيرة.



وتحولت السلام القابضة للخسائر، خلال الربع الثانى من العام الجارى، بقيمة 318.2 ألف دينار كويتي (1.06 مليون دولار)، مقابل أرباح بـ93.91 ألف دينار كويتي (311.64 ألف دولار) للربع الثاني من 2016.

