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بورصة وشركات
قطاع العقارت اﻷنشط بالبورصة المصرية خلال شهر
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 11:58 ص
العقارات
أخر الأخبار
العقارات
أسماء السيد
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات اﻷنشط بالبورصة المصرية من حيث حجم وقيمة التداول، وذلك خلال الشهر المنقضي، بحجم تداول بلغ 2.6 مليار ورقة مالية بقيمة بلغت 5.6 مليار جنيه .
وجاء في الترتيب الثاني من حيث حجم التداول قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بـ 2.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بمليار ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، وفي المرتبة الرابعه جاء قطاع السياحة والترفيه بنحو 784 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ب567 مليون ورقة مالية بـ 1.9 مليار جنيه .
وبلغ اجمالي قيمة التداول خلال شهر نحو 31.9 مليار جنيه بكمية تداول 9.5 مليار ورقة مالية
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية اجمالاً ارتفاعات خلال الشهر المنقضي، إذ سجل مؤشر البورصة الرئيسي صعودًا بـ 3.3% عند 14342 نقطة، ونظيره مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1% عند 782 نقطة، كما صعد مؤشر "egx100" اﻷوسع نطاقًا بنحو 2.6% مغلقًا عند 1768 نقطة .
كما سجل رأس المال السوقي ارتفاعًا بـ 5% ليصل 785 مليار جنيه.
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