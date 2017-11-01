إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى

قابيل فى مؤتمر صحفى لإطلاق الخريطة الاستثمارية

❐ قابيل: تضم 4136 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية بـ27 محافظة

❐ لا توقيت للتنفيذ.. ويصعب التوقع بقيمة الاستثمارات المستهدفة

❐ لا نية لمنح مزايا مرتبطة بها فى ظل حوافز قانون الاستثمار الجديد

❐ لا تعارض بينها وبين مشروعات مثل تنمية القناة والمنطقة الروسية ونيوم



محمد ريحان وعمر سالم



أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خريطة للاستثمار الصناعى، تشمل جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بـ 8 قطاعات صناعية فى مختلف محافظات مصر.



قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، فى مؤتمر صحفى أمس، لإطلاق الخريطة، فى حضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه تم تحديدها بناء على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وتضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861، والغذائية 649، والنسيجية 605 فرص والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.



وردا على سؤال لـ«المال»، حول إجمالى قيمة الاستثمارات المستهدف جذبها لمشروعات الخريطة الصناعية، والمدة الزمنية لتنفيذها، قال قابيل، إنه من الصعب التوقع بحجم الاستثمارات التى ستدرها أو تجذبها خريطة الاستثمار الصناعى، إذ إنها ستكون استثمارات للقطاع الخاص وتابع :"كل يوم لدينا مشروعات جديدة تنضم للقطاع الصناعى".



وأوضح الوزير أنه لا توجد مدة زمنية للخريطة، ونحن نساعد القطاع الخاص ونوفر له الفرص، فالخريطة منصة استرشادية وتفاعلية للمستثمرين تسهل عليهم الحصول على فرصة مناسبة للاستثمار.



وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى، إنه لن يتم منح حوافز جديدة مرتبطة بإطلاق الخريطة، خاصة فى ظل وجود العديد من الحوافز بقانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة حال تقدم عدد كبير من المستثمرين على فرص واحدة، فستقوم بإتاحة أراض أخرى للمستثمرين.



وأضاف أنه لا تعارض بين الخريطة والمشروعات المطروحة مثل مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، أو مشروع المنطقة الصناعية الروسية لأنه تم تحديد صناعات معينة لها وأغلبها ستكون مصانع كبيرة جداً، وأيضًا لن تتعارض مع مشروع نيوم، والذى يجرى التواصل مع الجانب السعودى للاتفاق على الاستثمارات التى سيضمها.



ولفت قابيل إلى أن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر، وتمثل أحد اهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة منذ اكثر من عام، وتضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية، بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.



وتابع: "تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذى ضم 200 مهندس وفنى قاموا – على مدار عام كامل - بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية فى مختلف أنحاء مصر لإجراء استقصاء علمى شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية، من حيث حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع والرغبة فى التوسع، فضلاً عن أسواق التصدير وأعداد العمالة.



وأشار إلى أنه تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة.



وأوضح الوزير أن هذه الخريطة لن تحدد الفرص الاستثمارية فحسب، ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط امام المستثمرين المحليين والاجانب وإنما لمساعدة متخذى القرار ايضاً فى اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة.



ولفت قابيل إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل جميع أحجام الصناعة، إذ تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر فى جميع الفرص بنسبة تصل الى حوالى %56 يليها الصناعات المتوسطة بـ%23 ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة %13 وأخيراً الصناعات الكبيرة بنسبة %8 ومن المخطط ان تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.



وتتيح الخريطة للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الانتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذا استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ، فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع اتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعى بالإضافة الى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة.



وحول التوزيع الجغرافى لفرص الاستثمار الصناعى أوضح قابيل أن الخريطة شملت 27 محافظة تصدرتها الاسكندرية بـ 205 فرص ثم المنوفية 196 فرصة وبنى سويف 196 فرصة والمنيا 190 فرصة واسيوط 187 فرصة والشرقية 179 فرصة وسوهاج 179 فرصة والقاهرة 170 فرصة وكفر الشيخ 168 فرصة والجيزة 167 فرصة وقنا 169 فرصة والسويس 159 فرصة والاسماعيلية 155 فرصة والفيوم 155 فرصة والقليوبية 153 فرصة والبحيرة 150 فرصة وبورسعيد 142 فرصة ودمياط 142 فرصة ومطروح 141 فرصة والدقهلية 134 فرصة والغربية 131 فرصة والبحر الاحمر 125 فرصة والاقصر 125 فرصة واسوان 123 فرصة وشمال سيناء 111 فرصة والوادى الجديد 98 فرصة واخيراً جنوب سيناء 86 فرصة.



وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الخريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والاقليمية والعالمية، الأمر الذى يسهم فى تبوأ مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمى، مشيراً الى انه تم نشر هذه الخريطة بالكامل على الموقع الإلكترونى (http://www.invegypt.com)..

وأضاف أن نحو 1٫2 مليون زائر لموقع الخريطة على الأنترنت اطلعوا عليها حتى الان منهم %37 من خارج مصر.



فى سياق متصل وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية، ويستمر هذا البروتوكول لمدة 3 سنوات.



وأوضح قابيل ان هذا البروتوكول يأتى لتعظيم الاستفادة من دور المصريين فى الخارج فى جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم فى حركة الاستثمار الصناعى من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وبصفة خاصة فى المجال الصناعى.



وقال إنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم الوزارة بتخصيص شباك واحد فى مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين بالخارج للرد على استفساراتهم والتيسير عليهم فى جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى وغيرها من الخدمات، وكذا تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية فى الخارج وتيسير دمج المصريين بالخارج فى جهود التنمية الصناعية، والرد على استفسارات المغتربين وتوجيههم فى هذا الشأن إلى جانب قيام الوزارة بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات بدء الأعمال والمشروعات والخدمات التى تقدمها الهيئات التابعة، فضلاً عن قيام الوزارة بجميع الإجراءات اللازمة للربط بين الموقع الإلكترونى الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية، والموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الهجرة ما يسهل الحصول على المعلومات والبيانات.



من جانبها أشارت نبيلة مكرم ان البروتوكول يأتى تدعيماً لجهود الوزارة فى الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها فى مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية فى الخارج، والمساهمة فى جهود التنمية بالبلاد وذلك من خلال الترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية.



وأشارت إلى أن وزارة الهجرة ستقوم بموجب هذا البروتوكول بمساعدة وزارة التجارة والصناعة فى الترويج لفرص الاستثمار الصناعى فى المحافظات وفقا لخريطة تواجد المصريين بالخارج، وتعريف المصريين فى الخارج بتلك الفرص والحوافز والخدمات التى تقدم لدعمهم وتشجيعهم على الاستثمار فى القطاع الصناعى، وكذا مساعدة وزارة التجارة والصناعة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين فى الخارج، خاصة فى مجال الخبرات العلمية للاستفادة منهم فى نقل المعرفة فى مجالات التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.