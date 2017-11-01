36 مليار جنيه مكاسب البورصة الشهر الماضي

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، خلال شهر أكتوبر الماضي، 785 مليار جنيه، مقابل 749 مليارًا خلال سبتمبر، وبارتفاع قيمته 36 مليار جنيه.



يذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الشهر المذكور، إذ صعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 3.2%، إلى 14342 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 1% مسجلاً 782 نقطة.

