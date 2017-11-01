أسوان الجديدة تستعد لطرح 4 قطع استثمارية

جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة

رئيس الجهاز: ننفذ أعمال بنية أساسية وغيرها بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه



محمود زكى



قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح 4 قطع أراضٍ استثمارية، خلال الشهر المقبل، بمساحات من 300 إلى 1000 متر مربع.



وأضاف، فى تصريحات لـ«المال»، أنه سيتم طرح تلك القطع بالمزايدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح كرسات الشروط خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن الجهاز يستعد لتنفيذ 11 مشروعا، بتكلفة مبدئية 50 مليون جنيه، متوقعا الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى.



وأكد أن أبرز تلك المشروعات يتمثل فى أعمال شبكات البنية الأساسية (طرق - مياه شرب- وصرف صحى وكهرباء) للمرحلة الأولى للشريط النهرى بتكلفة 24.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى ملعب خماسى بالحى الأول، بتكلفة تتجاوز 3.5 مليون، وكذلك أعمال حراسة وصيانة المسطحات الخضراء بالحى الثالث بـ4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 9 مشروعات أخرى بتكلفة 18 مليون جنيه.



وأوضح أن جمعية رجال أعمال أسيوط تنفذ الموقف الإقليمى للمدينة، بتكلفة قدرها 31 مليون جنيه، مرجحا الانتهاء منه خلال شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعى، والتى تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.



وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ نقطة الشرطة ووحدة الإطفاء، وملعب كرة يد خماسى، بينما يجرى الانتهاء من تنفيذ المركز الصحى ومدرسة تعليم أساسى (33 فصلاً) بالحى الثانى.



ولفت إلى إنهاء أعمال مدرسة ثانوى (19 فصلاً) بالحى الأول، ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2، وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومى للإسكان، وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ابنى بيتك، وأعمال مرافق الـ150 فداناً ضمن الـ500 فدان.



وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للمدينة نهاية 2017، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة 5 ملايين جنيه.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميم وطرح إنشاء إدارة مرور صديقة للبيئة وتعمل على أحدث النظم التكنولوجية، على مساحة 5 أفدنة، بتكلفة 65 مليون جنيه.



ولفت إلى البدء فى تنفيذ مستشفى عام بطاقة 158 سريراً لشركة المحمودية للمقاولات العامة، بتكلفة 140 مليون جنيه، كما تم إسناد تنفيذ حديقة عامة على مساحة 23 فداناً بتكلفة 21 مليونًا، وجارٍ تنفيذ أعمال تطوير كوبرى أسوان الغربى، بقيمة 60 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تسليم 650 وحدة سكنية للأفراد، من أصل 4020 سيتم تسليمها بنهاية العام المالى الحالى.



يذكر أنه تم إنشاء مدينة أسون الجديدة، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1999 على مساحة 3900 فدان، وتقع المدينة على الضفة الغربية لنهـر النيل وتبعـد عن مدينة أسوان الحالية 12 كم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 22390.9 فدان.