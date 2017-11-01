وزير الإسكان يحضر اجتماع صندوق التمويل العقارى

مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى

بدور إبراهيم



عقد مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، اجتماعه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء.



وخلال الاجتماع عرضت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريراً عن أداء ونشاط الصندوق خلال الفترة من 1-7-2017 حتى 30-9-2017.



وأشارت مى عبدالحميد إلى أن عدد المستفيدين الحاصلين على الدعم وتم منحهم التمويل وتوقيع عقود وحدات خلال الفترة بلغ 15918 مواطنًا، من خلال التمويل المقدم من 15 بنكًا وشركتين للتمويل العقارى، وبلغ متوسط الدخل الشهرى للمستفيدين 1681 جنيهًا.



وأوضحت أن 80% من المستفيدين تتراوح أعمارهم بين 20 – 40 سنة، و18% من المستفيدين من الإناث، والمستفيدون موزعون على 26 محافظة، و62% من المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وبلغت قيمة الدعم النقدى الممنوح خلال تلك الفترة 282 مليون جنيه، وقيمة التمويل المُنصرف من جهات التمويل 1.5 مليار جنيه.



وأكدت عبدالحميد، أن الصندوق بدأ بنشر تقارير أداء شهرى وربع سنوى وسنوى على موقعه الإلكتروني www.mff.gov.eg، واستعرضت المذكرة المعروضة بشأن بعض العملاء الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني بالإعلان التاسع، نظرًا لسبق تسجيلهم بمشروعات أخرى.



ووافق المجلس على مد مدة التسجيل لهؤلاء العملاء فقط حتى 9 نوفمبر القادم مع التوقيع على إقرار تنازل عن طلباتهم السابقة، واستمرارهم في هذا الإعلان بعد قيامهم بتسليم مستنداتهم إلى بنك التعمير والإسكان بكل محافظة، حيث ستصل إليهم رسائل نصية بذلك.



واستعرضت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من كل من بنك مصر وبنك التنمية الصناعية وشركة التعمير للتمويل العقارى لزيادة قيمة التحويلات المتاحة لهم لمشروع الإسكان الاجتماعى، لتصبح 3 مليارات جنيه لبنك مصر، و500 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية، و250 مليون جنيه لشركة التعمير، كما أن بنك التعمير والإسكان قرر زيادة قيمة التمويل للمشروع لتصبح 4 مليارات جنيه بدلاً من 3 مليارات جنيه تم استنفادها.



وأكدت أن إطلاق البوابة الإلكترونية لأول مرة للتسجيل والحجز من خلال الموقع الإلكتروني أدى إلى التيسير على المواطنين، وتقليص دورة العمل بشكل فعال، والمزيد من الكفاءة والدقة للبيانات، نظرًا لإدخالها من خلال المواطن نفسه، الأمر الذي يضمن المزيد من الشفافية، ويظهر ذلك من خلال أعداد المُتقدمين بالإعلان التاسع في مشروع الإسكان الاجتماعي، وبلغت 81525 مواطنًا سددوا المُقدمات، وسيبدأ الإستعلام عنهم فور ترتيب أولويات المواطنين في ضوء الوحدات المتوافرة بكل محافظة ومدينة جديدة.



وفى نهاية الاجتماع، عرضت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، بعض المؤشرات المهمة، منها: أن إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك المُشاركة منذ بداية المشروع بلغت 9 مليارات جنيه، وأن إجمالى قيمة الدعم النقدى المنصرف من الصندوق بلغ 1.80 مليار جنيه.



وبلغ إجمالي عدد المكالمات التي تم الرد عليها من خلال الخط الساخن 3462256 مكالمة تليفونية وذلك منذ 16-6-2015 حتى 26-10-2017 للرد على استفسارات المواطنين، الأمر الذي أدى حل إلى 241718 مشكلة واجهت المواطنين، مؤكدة تحسن مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، وبلغ مستوى الخدمة في شهر سبتمبر 92% و99% في شهر أكتوبر.



وفى ختام الاجتماع قدم أعضاء مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضوره الاجتماع ودعمه ومساندته لمجلس الإدارة.



وأشاد الوزير بالجهد المبذول من مجلس الإدارة والعاملين بالصندوق، وشدد على أن هدفنا جميعا هو خدمة المواطن، والتيسير عليه في إجراءات الحصول على الوحدة السكنية المدعومة، وحل مشكلاته، فمشروع الإسكان الاجتماعى هو إحدى آليات الحكومة المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.