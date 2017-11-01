التمويل الدولية ترصد 300 مليون دولار لمشروعات الطاقة

مؤسسة التمويل الدولية

سمر السيد



قال إريك بيكر، مدير البنية التحتية والموارد الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى مؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة رصدت تمويلات بنحو 300 مليون دولار خلال العامين الماضيين لصالح تنفيذ مشروعات طاقة بمصر ، ضمن مبالغ مالية حشدتها من عدد من المؤسسات الأخرى من القارة الأوروبية والشرق الأوسط تبلغ 800 مليون دولار.



كانت المؤسسة «عضو مجموعة البنك الدولى» قد أعلنت مطلع الأسبوع الجارى، عن تقديم قرض بقيمة 202 مليون دولار، ضمن 653 مليون تمويلات لـ 9 بنوك لتنفيذ 13 محطة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة إجمالية تصل إلى 752 ميجاوات وتكلفة 823 مليون دولار، ومن أبرز المؤسسات الدولية المشاركة «الأفريقى للتنمية»و«الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» و«العربى فى البحرين» و«العربى الأوروبى» وشركة «فايننى إن موشن» وبنك التنمية النمساوى.



وأضاف «بيكر» أن مؤسسته تعتبر مصر دولة مهمة ولذا فهى تخطط للعمل بصورة أكبر فى مصر خلال الفترة المقبلة، وتمويل الكثير من مشروعات الطاقة للقطاع الخاص، مؤكداً أنها تمول المشروعات وفق أى طلبات جديدة ترد من المستثمرين بناء على احتياجاتهم .



وسجلت استثمارات «التمويل الدولية» فى مصر بين 2006 و2017 نحو 2.9 مليار دولار، شملت تمويلا مشتركا مع مستثمرين آخرين ، وخلال العام المالى (2016/2017) تم استثمار 146 مليون دولار فى 5 مشروعات تشمل قطاعات البنوك والتأمين والبنية التحتية والتكنولوجيا.



وتتركز إستراتيجية «التمويل الدولية» تحت مظلة الشراكة القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى للسنوات 2015 حتى 2019 على مشروعات البنية التحتية والتنافسية وتطوير المهارات والتعليم.