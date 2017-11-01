EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
مناقصة عالمية لإنشاء أول كيانات تشغيل وصيانة محطات الرياح
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 11:12 ص
محطة توليد من طاقة الرياح
أخر الأخبار
محطة توليد من طاقة الرياح
عمر سالم
تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح مناقصة عالمية، لإنشاء أول شركة لتشغيل وصيانة محطات الرياح على مستوى الجمهورية، نهاية الشهر.
وكانت الهيئة تقوم بتشغيل وصيانة محطات الرياح عن طريق مهندسيها، لكنها وجدت أنه من الأفضل إنشاء شركة متخصصة لتطوير ورفع كفاءة المحطات.
كشف الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى تصريحات لـ«المال»، أن المناقصة ستكون مفتوحة للجميع، ولن تقتصر على عدد محدد من الشركات، متوقعا تقدم كل من شركات سيمنس الألمانية وفيستاس الدنماركية وجاميسا الإسبانية.
وأوضح أنه من المرتقب أن تتوزع نسب المشاركة فى الكيان الجديد بواقع %30 للهيئة، و%70 للشركة الأجنبية، فيما سيتحدد قيمة رأس المال و الاستثمارات المطلوبة عقب تلقى عروض الشركات، متوقعا تجاوزه 100 مليون دولار.
وأشار إلى أن الشركة ستكون الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن إجمالى القدرات الحالية من الطاقة المتجددة تصل إلى 900 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح، و20 ميجاوات طاقة شمسية، بخلاف المحطات الشمسية الصغيرة، المنفذة أعلى المبانى الحكومية والمنزلية.
وتشارك الطاقة المتجددة بنسبة %10.5 من إجمالى خليط الطاقة فى مصر، وتنقسم إلى %1.5 طاقة شمسية ورياح، و%9 طاقة مائية.
وأضاف الخياط أنه من المرتقب الانتهاء من إنشاء الشركة قبل نهاية العام المقبل، وستكون بداية لإنشاء شركات أخرى فى مجال الطاقة المتجددة من أجل التوسع فى هذه النوعية من المشروعات فى إطار تحقيق إستراتيجية الحكومة الخاصة بتوليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2022.
ولفت إلى أن إجمالى مساحة الأراضى التى تمتلكها الهيئة تصل إلى 7600 كيلو متر مربع، منها نحو 5700 كيلو متر مربع، مخصصة لمشروعات طاقة الرياح، تتسع لتوليد 35 ألف ميجاوات طاقة رياح، و1950 كيلومترًا، تكفى لإنتاج 54 ألف ميجاوات طاقة شمسية.
وأوضح الخياط أنه من المرتقب أن يتخطى إنتاج مصر من طاقة الرياح 1000 ميجاوات منتصف 2018.
الكهرباء
أسعار الكهرباء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا