تباين مؤشرات البورصة مع مستهل تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين في مؤشراتها، حتى أول ربع ساعة تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.06% عند مستوى 14334 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 784 نقاط، كما ارتفع مؤشر "EGX100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.20% إلى 1771 نقطة، حتى الساعة 10:15.



يذكر ان البورصة إختتمت تعاملات جلسة، أمس، على صعود جماعى، إذ إرتفع المؤشرالثلاثيني بنسبة 1.02% عند مستوى 14342نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24 % إلى 781 نقطة ، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% عند 1768 نقطة.

