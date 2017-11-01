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بورصة وشركات
تباين مؤشرات البورصة مع مستهل تعاملات الأربعاء
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 10:54 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين في مؤشراتها، حتى أول ربع ساعة تداول.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.06% عند مستوى 14334 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 784 نقاط، كما ارتفع مؤشر "EGX100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.20% إلى 1771 نقطة، حتى الساعة 10:15.
يذكر ان البورصة إختتمت تعاملات جلسة، أمس، على صعود جماعى، إذ إرتفع المؤشرالثلاثيني بنسبة 1.02% عند مستوى 14342نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24 % إلى 781 نقطة ، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% عند 1768 نقطة.
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