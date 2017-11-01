المجموعة المالية على عرش السمسرة خلال 10 أشهر

هيرميس وصيفا.. والتجاري الدولي في المركز الثالث





مصطفى طلعت

احتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية عرش ترتيب شركات السمسرة خلال العشرة شهور الاول من العام الجاري، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 12.5%، وتداولات بقيمة 64.7 مليار جنيه.

واقتنصت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، المرتبة الثانية، بتداولات قيمتها 54 مليار جنيه، وحصة سوقية 10.6%، من خلال بيع وشراء 16.5 مليار ورقة مالية.

وفي المركز الثالث، جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 42.7 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 8.2 %، واحجام تداول 6.2 مليار ورقة مالية.

إلى ذلك، إحتلت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، المرتبة الرابعة، من خلال حصة سوقية 4.9%، وتداولات قيمتها 25.4 مليار جنه، ببيع وشراء 511.3 مليون ورقة مالية.

وظهرت شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، في المركز الخامس، بقيمة تداولات 23 مليار جنيه، واحجام تداول بلغت 5.7 مليار ورقة مالية، مستحوذة على حصة 4.4%.

وجاء في المراكز من السادس إلى العاشر، بالترتيب، كل من شركات فاروس وبايونيرز واتش سي ومباشر وسيجما لتداول الأوراق المالية.



