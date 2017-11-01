الأرصاد: طقس الأن معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26

حالة الطقس



المال - خاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على معظم أنحاء الجمهورية لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 18 26



وسط الدلتا 17 26



الإسكندرية 16 25



بلطيم 17 25



مرسى مطروح 15 24



السلوم 14 23



سيوة 12 25



بورسعيد 19 26



دمياط 19 25



العريش 15 25



رفح 15 24



الإسماعيلية 16 28



السويس 16 28



رأس سدر 17 27



نخل 08 24



نويبع 20 27



طابا 12 24



سانت كاترين 07 21



الطور 15 26



شرم الشيخ 21 29



الغردقة 20 29



مرسى علم 21 29



الفيوم 16 27



بنى سويف 15 27



المنيا 13 27



أسيوط 14 27



سوهاج 15 28



قنا 15 28



الأقصر 16 29



أسوان 17 30



أبوسمبل 16 27



الوادى المُحْدَث 15 29



شلاتين 20 29



أبو رماد 21 28



رأس حدربة 19 28



حلايب 22 27