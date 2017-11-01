مؤسسة مصر الخير تبحث احتياجات قرى غرب بورسعيد

أمانى العزازى:





تدرس مؤسسة مصر الخير احتياجات قرى غرب بورسعيد وفقا لما أكدته نجلاء أدوارد رئيس المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، حيث استقبلت وفدا من المؤسسة للوقوف على احتياجات القرى المحرومة من الخدمات ومساعدة السيدات بالقرية عن طريق تعليمهن التفصيل والخياطة وأعمال الخرز اليدوية وعمل معارض لهن لتشجيعهن على تسويق منتجاتهن من خلال المجلس.





وحصر الوفد رغبات الأهالى بتجديد وإحلال مدرسة المناصرة القديمة المغلقة التى تقع بقرية المناصرة احدى قرى غرب بورسعيد لاعادة استغلالها لأن تكون مدرسة فنية تجارية للفتيات بالقرية لمساعدة الفتيات على اتمام المراحلة التعليمة الثانوية لهن بدلا من الذهاب الى بورسعيد لمسافة تبعد اكثر من 18 كيلو أو عدم استكمال الدراسة الثانوية للفتيات لعدم توافر مدارس فنية تجارية او صناعية بالقرية.





ووعد وفد المؤسسة بتوصيل الاحتياجات الخاصة بالسيدات والفتيات للمؤسسة لمساعدة المرأة الريفية فى اطار اهتمام الدولة بذلك.



