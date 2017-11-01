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استثمار
7 سلع يحظر دخولها لمصر من المناطق الحرة
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:55 ص
الهيئة العامة للاستثمار لشئون المناطق الحرة
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الهيئة العامة للاستثمار لشئون المناطق الحرة
المال- خاص:
نصت المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على حظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط "النشوق" والسجائر والسيجار بكافة أنواعها المنصعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد.
ونصت المادة 91 أنه للوزير المختص- بعد موافقة المستثمر- في حالة الضرورة التي تقتضي توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إى داخل البلاد والإفراج عنها وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة.
ونصت المادة 90 أن الهيئة تقدم لمصلحة الجمارك بناء على طلب صاحب الشأن ضمانا عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقًا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض. وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان.
لائحة قانون الاستثمار
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