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اقتصاد وأسواق
هالة السعيد: أول مشروعات قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد خلال أسبوعين
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:45 ص
د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
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د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
- الوزيرة: نكمل كل المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى حد الـ 70%
أحمد عاشور:
قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن: "صعيد مصر في وضع أقل الآن لأنه عانى لفترات طويلة، ونحن نعمل على تحسين هذه الأوضاع عبر توجيه زيادة في الاستثمارات للصعيد".
وعن قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد قالت "السعيد": "تمت الموافقة على قرض البنك الدولي في يونيو الماضي، وكان لا بد بعدها من القيام بالإطار المؤسسي قبل استخدام هذا القرض، والذي ستضخ الدولة استثمارات مماثلة له في الصعيد، ولذلك تم تكوين المكتب التنفيذي".
وعن موعد وطريقة البدء في استخدام قرض البنك لدولي لتنمية الصعيد قالت "السعيد: "نبدأ في أول المشروعات خلال أسبوعين، وسنكمل كل المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى حد الـ 70%".
جاءت تصريحات وزيرة التخطيط في لقائها، الثلاثاء، ببرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم".
وثائق قرض صندوق النقد لمصر
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