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اقتصاد وأسواق
هالة السعيد: نعاني من اختلال بين عدد السكان وحجم الموارد
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:41 ص
هالة السعيد
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هالة السعيد
المال - خاص:
قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن "المجلس القومي للأجور ينعقد كل ستة أشهر لمتابعة مستوى الأجور، ولكن بشكل عام، لا يمكن الحديث عن منظومة الأجور إلا في حالة زيادة الانتاج، وإلا فالأسعار ستزيد".
وعن الزيادة السكانية قالت السعيد: "البشر ثروة، ولكن هذه الثروة تحتاج تعليم جيد وصحة وغيره، وهذه الثروة تتحول إلى عبء عندما يحدث اختلال بين عدد السكان وحجم الموارد، ونحن نعاني من هذا الاختلال، ومصر صاحبة ثاني أعلى معدل نمو سكاني في العالم".
وأضافت السعيد أن: "رؤية مصر 2030 وثيقة حية نقوم بتحديثها باستمرار، ونقوم بذلك الآن فيما يخص جانب السكان".
جاء ذلك في لقائها، الثلاثاء، ببرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم".
التخطيط
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