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سيـــاســة
والد محمد الحايس: ما حدث مع ابنى معجزة لم أتخيلها
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 11:39 م
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أخر الأخبار
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أحمد الدسوقى:
وصف الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، أن ماحدث مع ابنه معجزة بكل المقاييس لم يكن يتخيلها.
وأكد الحايس فى مداخلة تلفونية لبرنامج "كل يوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدخل بشكل شخصى فى هذه الأزمة، مشيرا إلى أن السيسى رئيس بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وقدم الحايس الشكر لكل من الرئيس السيسى والشعب المصرى الذى وقف بجانبه، مؤكدا أن المعدن الحقيقى للمصرى لا يظهر الا وقت الشدائد.
وبحسب البيان الذي أصدرته القوات المسلحة الثلاثاء، والتى أكدت فيه أنه في إطار العملية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة والتي أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، تم تحرير النقيب محمد الحايس من أيدي العناصر الإرهابية، وقد وصل بسلامة الله إلى أحد المطارات العسكرية برفقه عناصر من قوات الصاعقة، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات العسكرية لتلقي الرعاية الطبيية اللازمة له.
منافذ الجيش والشرطة
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