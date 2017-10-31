نشرة أخبار صندوق النقد الدولي

خالد بدر الدين:





أصدر الصندوق عدة تصريحات بخصوص النمو الاقتصادى والاستثمار و صريبة القيمة المضافة فى منطقة الخليج ومصر التى يزورها حاليا بعثة الصندوق لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية قبل منحها شريحة أخرى من القرض وهى كما يلى:

-أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يصل النمو الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.5 % في 2017 مع تخفيض الإنتاج النفطي طبقا للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك، على أن يرتفع مجددا في 2018 إلى 2.2 % وكانت دول الخليج سجلت نموا قدره 2.2 % في 2016 .





وذكر الصندوق في تقرير أن من المتوقع تعافي النمو غير النفطي في دول المجلس إلى حوالي 2.6 % في 2017 ثم 2.4 % في 2018 مقارنة مع 1.8 % في 2016 لتباطؤ معدل الضبط المالي بوجه عام.

-أكد الصندوق في تقرير حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إن ضعف أسعار النفط استمر رغم تمديد العمل بقرار خفض إنتاج أوبك، مشيرا إلى أن البلدان المصدرة للنفط تواصل التكيف مع هذه الأسعار المنخفضة التي أضعفت النمو وساهمت في حدوث عجز كبير في المالية العامة والحساب الخارجي .





-يتوقع صندوق النقد أن تجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن تزيد صادراتها نتيجة تعويم سعر الصرف ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية و إن الإصلاحات الاقتصادية المصرية تحقق نجاحا على ما يبدو في ظل تسارع النمو والإيرادات ببعض المجالات.





وقال الصندوق في تقريره الثلاثاء إن معدل النمو في مصر خلال 2016-2017 زاد كثيرا عن توقعاته مما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في سياق البرنامج الذي وضعته السلطات والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي وبلغ معدل النمو 4.2 % في السنة المالية 2016-2017 وكان صندوق النقد توقع في أبريل الماضي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 % في 2016-2017.





-ويزور حاليا وفد من صندوق النقد القاهرة لمراجعة الإصلاحات المصرية قبل تقديم شريحة جديدة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وافق عليه الصندوق في نوفمبر الماضي.







وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق إنه لا يريد استباق الحكم على نتائج مراجعة البعثة لكنه أضاف إن مؤشرات التعافي الاقتصادي ملحوظة سواء على صعيد النمو المتزايد في قطاعات معينة أو على صعيد نمو الإيرادات في مجالات مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وأن الأولوية حاليا للمحافظة على معدل الإصلاح وتسريع التغيير الهيكلي في الاقتصاد.





-أكد صندوق النقد الدولي دعمه لخطة سعودية طموحة لإنشاء منطقة تجارية وصناعية بقيمة 500 مليار دولار تمتد عبر الأردن ومصر قائلا إن المشروع سيفيد المنطقة بأسرها.





وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق إن الرياض تحتاج لتحقيق التوازن بين التكلفة الضخمة للمنطقة وغيرها من المشروعات الاقتصادية من جانب ومساعيها لخفض العجز الكبير في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط على الجانب الآخر.





وذكر أزعور أن خطة إنشاء المنطقة التي تعرف باسم نيوم قد تحفز التجارة وتتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها كجسر بين آسيا وأفريقيا وإنها مؤشر لعودة تعاون إقليمي أكبر وإنها ذات قيمة وضرورة للتعاون الإقليمي.





وقال أزعور إن مشاركة القطاع الخاص بحصة كبيرة ضرورية لنجاح مدييينة نيوم إذ تقدم الحكومة السعودية الأرض وتضع اللوائح بدلا من محاولة الانخراط بشكل مباشر في معظم قرارات الاستثمار.





وأضاف أن الحكومات في المنطقة بدأت النظر إلى خارج حدودها من جديد بعد أن كان التركيز على مدى الخمس أو الست سنوات الأخيرة منصبا على مواجهة التوترات السياسية وانخفاض أسعار النفط غير أن هناك حكومات في دول مختلفة تحاول حاليا إعادة تقييم الحاجة لتطبيق إصلاحات وتنفيذ مشروعات لتحقيق نمو أسرع والتعامل مع مسألة توفير الوظائف.





وذكر أن نيوم يمكن أن تنسجم مع برنامجين اقتصاديين دوليين آخرين أحدهما مبادرة الحزام والطريق التي تسعى من خلالها بكين للفوز بصفقات تجارية واستثمارية على طول طرق تربط بين الصين وأوروبا ومشروع كومباكت لمجموعة العشرين مع أفريقيا والذي يهدف لدعم الاستثمار الخاص في القارة.





وألمحت دراسة لصندوق النقد الدولي التى نشرت اليوم الثلاثاء إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تضيف نقطة مئوية لمتوسط نموها الاقتصادي على مدى خمس سنوات من خلال تعزيز المشاركة في التجارة الدولية وإزالة العراقيل أمام التجارة عبر الحدود.





-أعلن جهاد أزعور إن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لا تزال ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ولكن بمعدلات متباينة و إنه يشعر من خلال تواصله مع السلطات أنها لا تزال ملتزمة وتواصل التحضير للتنفيذ.

وصرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق بأن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في 2018 لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة واعتمدت عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.





غير أن أزعور أوضح أنه حسب فهمه فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال ملتزمة بتطبيق الضريبة بما في ذلك قطر والكويت وأن الدول التي تمتلك احتياطيات مالية أكبر مقارنة بالعجز قد تستطيع تبني معدل أبطا لتطبيق الضريبة ولكن البعض سيطبق في عام 2018 والبعض قد يحتاج مزيدا من الوقت.





وقال أزعور إنه نظرا لتطبيق أكبر اقتصادين في مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة في الوقت ذاته فان تدفقات التجارة في المنطقة لن تتعطل إذا ما فرضت دول أخرى الضريبة في أوقات مختلفة.