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استثمار
العدل : رسوم التسجيل ليست عائقًا لمناخ الاستثمار
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 10:35 م
وزارة العدل
أخر الأخبار
وزارة العدل
أحمد عاشور
انتقد المستشار محمد عجاب، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، إبراز مؤسسة التمويل الدولية أن رسوم التسجيل العقاري تعتبر من إحدى السلبيات التي أدت إلى تراجع تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال من المرتبة الـ122 للمرتبة الـ128 من إجمالي 190 دولة.
وقال عجاب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في وزارة الاستثمار، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، إن الرسوم لا تعتبر من الإجراءات المقيدة لبيئة الأعمال، خاصة مؤشر تسجيل الملكية.
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