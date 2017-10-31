الصناعة : 3 قرارات مهمة لتسهيل التجارة لم تدرج بتقرير ممارسة الأعمال

أحمد عاشور









قالت نيرمين أبو العطا، مقرر مجلس تسيير التجارة المصرية بوزارة الصناعة والتجارة، إن تقرير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال، الصدر اليوم، والذي تراجع فيه ترتيب مصر من المركز الـ122 لـ128، لم يدرج 3 قرارات مهمة أصدرها الوزير طارق قابيل.





وأضافت أبو العطا خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لمناقشة مؤشرات التقرير أن القرار الأول رقم 40 لسنة 2017 الخاص بالبيان الجمركي الموحد بحيث يتم اختصار جميع المستندات المطلوبة للجمارك في مستند واحد فقط .