EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الصناعة : 3 قرارات مهمة لتسهيل التجارة لم تدرج بتقرير ممارسة الأعمال
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 10:23 م
وزارة الصناعة و التجارة
أخر الأخبار
وزارة الصناعة و التجارة
أحمد عاشور
قالت نيرمين أبو العطا، مقرر مجلس تسيير التجارة المصرية بوزارة الصناعة والتجارة، إن تقرير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال، الصدر اليوم، والذي تراجع فيه ترتيب مصر من المركز الـ122 لـ128، لم يدرج 3 قرارات مهمة أصدرها الوزير طارق قابيل.
وأضافت أبو العطا خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لمناقشة مؤشرات التقرير أن القرار الأول رقم 40 لسنة 2017 الخاص بالبيان الجمركي الموحد بحيث يتم اختصار جميع المستندات المطلوبة للجمارك في مستند واحد فقط .
وتابعت أبو العطا أن التقرير لم ياخذ في الاعتبار أيضا القرار رقم 835 لسنة 2017 لخفض عدد مستندات الصادر والوارد بين البنوك ومصلحة الجمارك وكان من بينها نموذج رقم 4 بالاضافة إلى قرار أصدره وزير المالية ايضا بالغاء بعض الأوراق المطلوبة لاتمام الصفقة التجارية.
وزارة الصناعة والتجارة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا