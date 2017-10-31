الحكومة : تقرير ممارسة الأعمال تجاهل إصلاحات مهمة

وزيرة الاستثمار : التقرير أغفل 6 أشهر من الإصلاحات الجذرية.. وعرضها في تقرير تفصيلي على البنك الدولى ديسمبر المقبل

مفاوضات مع نقابة المحامين لخفض رسوم تسجيل العقارات باعتبارها إحدى السلبيات

"المالية" تنتقد عدم احتساب قانون القيمة المضافة وتأجيل الضريبة على البورصة

"الكهرباء": ما تم تنفيذه في الكهرباء لم يحدث في دول أخرى









أحمد عاشور









قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن التقييم الذي اعتمد عليه التقرير التقرير انتهى فى نهاية مايو الماضى، مشيرة إلى أن كل الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير ،ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، حيث لم يتضمن التقرير، الاصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وأيضًا الإصلاحات التى قامت البورصة وهيئة الرقابة المالية.



وقال البنك الدولي، اليوم، إن ترتيب مصر تراجع من المركز الـ122 للمركز 128 من بين 190 دولة.





وأشارت سحر نصر إلى أنها منذ توليها وزارة الاستثمار في فبراير 2017 و الوزارة تحركت فى التوقيع الالكترونى داخل مركز خدمة المستثمرين بالتعاون مع وزارة المالية حيث أسهمت فى التوقيع الإلكترونى داخل المركز مما سهل عملية التأسيس الإلكترونى للشركات.



ولفتت إلى أن التقرير لم يذكر إصلاحات جذرية تمت في 6 أشهر من عمر مصر وأشادت بها كل المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أنها ستعرض تقريرًا تفصيليًّا بتلك الإصلاحات على مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي في ديسمبر المقبل عند الحصول على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والبالغ مليار دولار ومخصص لدعم الموازنة العامة للدولة.



وكشفت، في مؤتمر صحفي مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية وبحضور جميع المؤسسات الحكومية، أن مؤسسة التمويل الدولية ذكرت أن من بين السلبيات التي جاءت في التقرير ارتفاع الرسوم التي تفرضها نقابة المحامين لتسجيل العقار من 5 آلاف جنيه إلى 25 ألفًا.



وقالت إنها ستتفاوض مع نقابة المحامين لإعادة خفض تلك الرسوم، خاصة أن وزارة العدل قامت بتخفيضها.



في السياق نفسه قالت الوزيرة إن مصر نفذت العديد من التحسينات حيث قامت بنحو 29 إصلاحًا، في حين نفذت الأردن (19 إصلاحًا)، وتونس (19 إصلاحًا)، والجزائر (16 إصلاحًا)، وجاء أفضل أداء حققته مصر في مجال استخراج تراخيص البناء؛ إذ احتلت المركز الـ66 عالميًّا، على سبيل المثال تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده في مصر 1.9% فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.3%.



وتابعت الوزيرة أنه تم إجراء عدة تحسينات في مجال الحصول على الائتمان، تشمل تأسيس مكتب ائتمان خاص أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنةً بالمتوسط الإقليمي البالغ 4.8 نقطة فقط، كما في مجال بدء النشاط التجاري.



وذكرت أنه تم تنفيذ سبعة إصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجاري إلى أكثر من النصف، ليبلغ 14.5 يوم، و7.4% من دخل الفرد بدلًا من 39.5 يوم، و65.6% من دخل الفرد منذ 15 عامًا.



ونوهت بأن مصر اعتمدت خلال العام الماضي عددًا من الإصلاحات الرئيسية في بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد التقرير بحماية المستثمرين الأقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليًّا المركز 81 عالميًّا في هذا المجال.



من جانبه قال سعيد فؤاد، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لم يضع في الاعتبار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة وتأجيل العمل بالضريبة على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات، وكذلك وجود مكتب لمصلحة الضرائب في الهيئة العامة للاستثمار وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 7200 جنيه في السنة بدلًا من 6500 جنيه.



وذكر أن التقرير لم يضع في اعتباره الإصلاحات الخاصة بالسداد الإلكتروني للضرائب ووقف التعامل بالشيكات الورقية.



وكان التقرير الصادر اليوم قد أشار إلى تراجع ترتيب مصر في سهولة ممارسة الأعمال 4 مراكز إلى 128 من بين 190 دولة.