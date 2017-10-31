إطلالة جديدة للأوبرا لاستقبال مهرجان الموسيقى العربية

ولاء البري



تواصل دار الأوبرا استعدادتها لاستقبال الجمهور، غدا الأربعاء الأول من نوفمبر، في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 26، حيث انتهى تركيب الديكورات الخاصة بحفلات المهرجان، ونشر بانرات برنامج الحفلات بصور جميع الفنانين المشاركين بساحات ومداخل الأوبرا الرئيسية.



كما يتم إصدار كتاب ونشرة يومية تضم جميع الفعاليات، وسوف يتم بث مقاطع من الحفلات يوميا على قناة الأوبرا على اليوتيوب.

