عامر : مستويات الدين لا تزعج.. والتضخم يعود لما قبل التعويم بنهاية 2018

محافظ البنك المركزى: الإصلاح فى مصر يحارب حربًا شعواء

عامر يطالب القطاع الخاص بزيادة استثماراته فى سد فجوة الأمن الغذائى والغزل والنسيج





سمر السيد

وأشار إلى أن مستويات التضخم وصلت إلى درجات عالية وهى نسبة 35%، غير أنها ستبدأ الهبوط فى الفترة المقبلة بواقع 50%، منتصف العام المقبل، وتعود لمستوياتها السابقة أواخر العام نفسه.



وطالب محافظ البنك المركزى القطاع الخاص بمصر بالاستثمار لسد الفجوة الغذائية والغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن الحكومة تستورد موارد غذائية بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويًّا، من بينها 2 مليار للقمح، ومثلها للزيت، وهذا مبلغ كبير إذ يعتبر الغذاء من أمور الأمن القومى، لذا من الضرورى أن يقوم المستثمرون بدورهم فى ملء هذه الفجوات.



وشدد، خلال فعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، اليوم، على أهمية أن يكون المجتمع الاقتصادى إيجابيًّا فى الدفاع عن مصر بالخارج، وفى المقابل سيوفر الجهاز المصرفى كامل طاقته لهم.



وتساءل عما يخيف الاستثمار اليوم، رغم أن الدولة أنفقت على البنية التحتية ما لم ينفق فى سنوات. كما وجه سؤالًا لقطاع الأعمال حول قيام الحكومة بتنفيذ محطات الكهرباء رغم أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص.



وأضاف: كان القطاع الخاص يشتكي من عدم توافر الدولارات خلال الفترة الماضية، لكن تم حل هذه المشكلة حاليًّا، وبات التحدى الرئيسى يكمن فى الصادرات.



وقال عامر إن الإصلاح يحارَب فى مصر، ويواجه أى مسئول يرغب فى تنفيذه حربًا شعواء.



وذكر أن الحكومة انتهت من تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية، ونحتاج الآن لإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لانطلاق مصر فى طريق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأضاف أن السياسة الاستثمارية لا بد أن تُوجَّه لتوفير فرص عمل للشباب لتخفيض معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن معدلاتها الحالية هبطت فى الفترة الماضية من 13% إلى 12%، ومن الممكن أن تواصل هبوطها لمستوياتها التاريخية وهى 7% فى حال وجهت السياسة الاستثمارية لتحقيق هذه الهدف.