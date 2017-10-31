EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
عامر : مستويات الدين لا تزعج.. والتضخم يعود لما قبل التعويم بنهاية 2018
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 09:01 م
طارق عامر 1010
أخر الأخبار
طارق عامر 1010
محافظ البنك المركزى: الإصلاح فى مصر يحارب حربًا شعواء
عامر يطالب القطاع الخاص بزيادة استثماراته فى سد فجوة الأمن الغذائى والغزل والنسيج
سمر السيد
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج، وهناك مجال أمامنا للاقتراض، ويظهر ذلك فى استمرار مؤسسات التمويل الدولية بتوفير التمويلات، ولا تبدى أى مخاوف حول ذلك.
وأكد، فى فعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندي، اليوم، أن حجم القروض المحلية تبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، فى حين تصل الودائع بالبنوك إلى 3 تريليونات جنيه، لافتًا إلى أن البنك يستهدف حاليًّا السيطرة على مستوى أسعار السلع والخدمات، إذ لم يعد سعر الصرف هدفًا له فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن مستويات التضخم وصلت إلى درجات عالية وهى نسبة 35%، غير أنها ستبدأ الهبوط فى الفترة المقبلة بواقع 50%، منتصف العام المقبل، وتعود لمستوياتها السابقة أواخر العام نفسه.
وطالب محافظ البنك المركزى القطاع الخاص بمصر بالاستثمار لسد الفجوة الغذائية والغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن الحكومة تستورد موارد غذائية بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويًّا، من بينها 2 مليار للقمح، ومثلها للزيت، وهذا مبلغ كبير إذ يعتبر الغذاء من أمور الأمن القومى، لذا من الضرورى أن يقوم المستثمرون بدورهم فى ملء هذه الفجوات.
وشدد، خلال فعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، اليوم، على أهمية أن يكون المجتمع الاقتصادى إيجابيًّا فى الدفاع عن مصر بالخارج، وفى المقابل سيوفر الجهاز المصرفى كامل طاقته لهم.
وتساءل عما يخيف الاستثمار اليوم، رغم أن الدولة أنفقت على البنية التحتية ما لم ينفق فى سنوات. كما وجه سؤالًا لقطاع الأعمال حول قيام الحكومة بتنفيذ محطات الكهرباء رغم أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص.
وأضاف: كان القطاع الخاص يشتكي من عدم توافر الدولارات خلال الفترة الماضية، لكن تم حل هذه المشكلة حاليًّا، وبات التحدى الرئيسى يكمن فى الصادرات.
وقال عامر إن الإصلاح يحارَب فى مصر، ويواجه أى مسئول يرغب فى تنفيذه حربًا شعواء.
وذكر أن الحكومة انتهت من تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية، ونحتاج الآن لإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لانطلاق مصر فى طريق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن السياسة الاستثمارية لا بد أن تُوجَّه لتوفير فرص عمل للشباب لتخفيض معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن معدلاتها الحالية هبطت فى الفترة الماضية من 13% إلى 12%، ومن الممكن أن تواصل هبوطها لمستوياتها التاريخية وهى 7% فى حال وجهت السياسة الاستثمارية لتحقيق هذه الهدف.
البنك المركزى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا