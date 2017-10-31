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سيـــاســة
براءة سيد مشاغب وطارق مساكن من اقتحام الأمن الوطني
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 07:44 م
اقتحام أمن الدولة
أخر الأخبار
اقتحام أمن الدولة
إيمان عوف
قال أسامة الجوهري، محامي الوايت نايتس، إن محكمة الجنايات العسكرية قررت براءة سيد على فهيم الشهير بسيد مشاغب، وطارق محمد خليفة الشهير بطارق مساكن كابوهات الوايت نايتس، من تهمة اقتحام الأمن الوطني عام 2013 أثناء حكم الإخوان المسلمين، وذلك برئاسة العقيد محمد عواد.
وأضاف الجوهري أنه وفقا لذلك الحكم فإنه من المقرر إخلاء سبيل طارق مساكن، بينما يستمر حبس سيد مشاغب، لأنه يمثل أمام ذات المحكمة– جنايات عسكرية- ولكن أمام دائرة أخرى في قضية أخرى، وهي قضية تأسيس الوايت نايتس، والتعدي على استاد القاهرة، ومن المقرر نظرها يوم الأحد المقبل.
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