وزيرا الهجرة والطيران يستعرضان تسهيلات خروج الجثامين من المطار

نبيلة مكرم وشريف فتحي

ولاء البري



أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وشريف فتحي وزير الطيران المدني جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي، شملت لقاء مع عدد من المسئولين بالمطار، للاطلاع على الإجراءات التي يتم اتخاذها لجثامين المصريين القادمة من الخارج، والتي يتم شحن بعضها إلى المطارات الداخلية خاصة في الصعيد.



واستمعت وزيرة الهجرة لشرح كامل من اللجنة المعنية من الجانب الأمني والحجر الصحي عن الإجراءات المتبعة للجثامين، وبحث الجانبان الإجراءات المتبعة لتسهيل إنهاء الإجراءات وخروج الجثامين في أسرع وقت لا يتجاوز نصف ساعة في الحالات الطبيعية.



واستعرض الوزيران إمكانية إخراج المتوفين من باب ٣٥ إضافة إلى قرية البضائع، مع وضع لافتة تشير إلى المكان تيسيرا على أسرة المتوفى، ومراعاة للبعد الإنساني وحالة الحزن على فقيد توفي في الخارج.



وجهت مكرم خالص الشكر والتقدير للسيد وزير الطيران على ما لمسته من تطوير بالمطار، وحرص على التيسير على المواطنين المسافرين والعائدين من الخارج، والتعاون الذي أبداه في بروتوكول شحن الجثامين الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة ومصر الخير لشحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج.