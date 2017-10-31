بتقرير ممارسة الأعمال 2018.. مصر تتراجع مركزًا بسهولة الحصول على الكهرباء

منى عبد الباري









تراجعت مصر مركزًا واحدًا بالمؤشر الفرعي للحصول على الكهرباء بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018، والصادر هذا العام تحت عنوان: "الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف".





وجاءت مصر في تقرير هذا العام بالمركز الـ89 فيما يتعلق بالحصول على الكهرباء متخلفة مركزًا واحدًا فقط مقارنة بالعام الماضي.





وحصلت مصر على 71.24 درجة من إجمالي 100 فيما يتعلق بسهولة الحصول على الكهرباء، فيما لفت التقرير إلى أن هذه العملية تحتاج لـ5 إجراءات يستغرق إنجازها 53 يومًا، بينما تبلغ المصداقية فيما يتعلق بشفافية الرسوم والإمدادات 3 من إجمالي 8 درجات.





وجاءت مصر، هذا العام، في المرتبة الـ128 من بين 190 دولة يشملها التقرير، متراجعة 6 مراكز، مقارنة بالعام الماضي، والذي جاءت فيه في المرتبة 122.