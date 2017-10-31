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طاقة
بتقرير ممارسة الأعمال 2018.. مصر تتراجع مركزًا بسهولة الحصول على الكهرباء
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 07:09 م
البنك الدولي
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البنك الدولي
منى عبد الباري
تراجعت مصر مركزًا واحدًا بالمؤشر الفرعي للحصول على الكهرباء بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018، والصادر هذا العام تحت عنوان: "الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف".
وجاءت مصر في تقرير هذا العام بالمركز الـ89 فيما يتعلق بالحصول على الكهرباء متخلفة مركزًا واحدًا فقط مقارنة بالعام الماضي.
وحصلت مصر على 71.24 درجة من إجمالي 100 فيما يتعلق بسهولة الحصول على الكهرباء، فيما لفت التقرير إلى أن هذه العملية تحتاج لـ5 إجراءات يستغرق إنجازها 53 يومًا، بينما تبلغ المصداقية فيما يتعلق بشفافية الرسوم والإمدادات 3 من إجمالي 8 درجات.
وجاءت مصر، هذا العام، في المرتبة الـ128 من بين 190 دولة يشملها التقرير، متراجعة 6 مراكز، مقارنة بالعام الماضي، والذي جاءت فيه في المرتبة 122.
وبالمؤشر الفرعي المتعلق ببدء نشاط جديد، جاءت مصر 103، حيث حصلت على 84.5 درجة من إجمالي 100، بإجمالي عدد إجراءات تتجاوز الـ8 إجراءات، تستغرق نحو 15 يومًا. وتبلغ تكلفة العائد على رأس المال بالنشاط الجديد 7.4%.
البنك الدولي
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