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اقتصاد وأسواق
البنك الدولي : 172 يوما للحصول على تصريح بناء بمصر
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 07:04 م
البنك الدولى
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البنك الدولى
هاجر عمران
أكد تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن مؤسسة الأى اف سى التابعة للبنك الدولى اليوم، أن مصر احتلت المرتبة 66 عالميا فى التعامل مع تصاريح البناء بدرجات 71.73 من 100، موضحا أن عدد الإجراءات اللازمة لذلك هو 19 إجراء ومجموع أيام 172 يوما.
وأشار إلى أن مصر جاءت فى المركز 119 عالميا فى مؤشر تسجيل الملكية بمجموع درجات 55.50 من 100 درجة بمجموع أيام 75 يوما من خلال 8 إجراءات.
يذكر أن التقرير أظهر اليوم تراجع مصر 6 مراكز فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق، و131 فى فى تقرير 2016.
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