ثقة المستهلك الأمريكي عند أعلى مستوى منذ 17 عاما

المستهلك الأمريكي

إعداد- عبدالغفور أحمد محسن



قفزت ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر من المتوقع في أكتوبر الجاري مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر من عام 2000 (17 عاما)، وفقا لبيانات نشرتها مؤسسة "كونفرنس بورد" المستقلة للأبحاث، ونقلها موقع بلومبرج.



وبحسب كونفرنس بورد، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تشير البيانات إلى تزايد تفاؤل الأمريكيين بوضع الاقتصاد وبسوق العمل وأسعار الأسهم، الأمر الذي يشجعهم على المزيد من الإنفاق، وهو العنصر الذي يشكل جزءا كبيرا من اقتصاد الولايات المتحدة.



ويتفق تقرير كونفرس بورد مع تقارير أخرى تشير إلى انتعاش اقتصادي ناتج عن تزايد الإنفاق، رغم الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة خلال الفترى الماضية.



وقفز مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ مطلع 2004.



كما قفز أيضا مؤشر "بلومبرج" الذي يقيس راحة المستهلكين إلى أعلى مستوى له منذ سنوات، حيث ارتفع المؤشر الذي يقيس تفاؤل الجمهور بتوافر الوظائف إلى 36.3% عند أعلى مستوى منذ 2001، بينما ارتفاع مؤشر التعبير عن توافر شروط عمل جيدة إلى 34.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2001.