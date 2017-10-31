نصر : تقرير ممارسة الأعمال أشاد بحماية المستثمرين الأقلية

وزيرة الاستثمار تعقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع البنك الدولى بواشنطن حول التقرير .. وتؤكد: التقرير أضاع على مصر فرصة الاستفادة من الإصلاحات المهمة

ووليد لبادى: مصر أجرت إصلاحات اقتصادية طموحة ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين

البنك الدولى: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها بالقاهرة..وستشهد قريبًا تدفق المزيد من الاستثمارات









المال- خاص





عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء اليوم، الثلاثاء 31 أكتوبر 2017م، عقب عودتها من محافظة المنيا، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مجموعة البنك الدولى فى واشنطن، بمناسبة الذكرى الـ15 لإطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور السيدة/ منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.





وأظهر تقرير للبنك الدولي، اليوم، أن مصر تراجعت 6 مراكز في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادًا على مستوى العالم، مقارنة بـ122 في التقرير السابق.





وأوضحت الوزيرة، أن مجموعة البنك الدولي أصدرت الطبعة الأحدث من التقرير بعنوان: الإصلاحات وخلق الوظائف الذي يبين أن مصر قد نفذت عددًا من التحسينات، حيث نفذت مصر 29 إصلاحًا، في حين نفذت الأردن (19 إصلاحًا)، وتونس (19 إصلاحًا)، والجزائر (16 إصلاحًا)، وجاء أفضل أداء حققته مصر في مجال استخراج تراخيص البناء؛ إذ احتلت المركز الـ66 عالميًّا، حيث على سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده في مصر 1.9% فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.3%، كذلك، فقد تم إجراء عدة تحسينات في مجال الحصول على الائتمان، تشمل تأسيس مكتب ائتمان خاص أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنةً بالمتوسط الإقليمي البالغ 4.8 نقطة فقط، كما في مجال بدء النشاط التجاري، فقد نفذت مصر سبعة إصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجاري إلى أكثر من النصف، ليبلغ 14.5 يوماً و7.4% من دخل الفرد بدلاً من 39.5 يومًا و65.6% من دخل الفرد منذ 15 عامًا.





وذكرت الوزيرة أن مصر اعتمدت، خلال العام الماضي، عددًا من الإصلاحات الرئيسية في بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد التقرير بحماية المستثمرين الأقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليًّا المركز 81 عالميًّا في هذا المجال.





وأوضحت الوزيرة، أن تقييم التقرير انتهى فى آخر مايو الماضى، مشيرة إلى أن كل الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير، ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، حيث لم يتضمن التقرير إلا الاصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وأيضًا الإصلاحات التى قامت بالبورصة وهيئة الرقابة المالية.





وأشارت إلى أن الوزارة تحركت فى التوقيع الإلكترونى داخل مركز خدمة المستثمرين، مقدمة شكرها لوزارة المالية لمساهمتها فى التوقيع الإلكترونى داخل المركز مما سهل عملية التأسيس الإلكترونى للشركات.





من جانبه، صرح وليد لبادي، المدير القطري لمصر لدى مؤسسة التمويل الدولية: "لقد أجرت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات اقتصادية طموحة ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد؛ حتى أن مؤسسة التمويل الدولية قد ضاعفت استثماراتها في مصر هذا العام إلى ثلاثة أضعاف".





وصرّح الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس الإدارة التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، "هناك دلائل على أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر قد بدأت تؤتي ثمارها، إذ نشهد زيادة في تدفق الإستثمارات إلى مصر، وخاصة في قطاعي الطاقة والصناعة ".



