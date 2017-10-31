هيكل يلتقي خبيرًا يابانيًّا لتطوير السياحة بمصر

ياسمين فواز









استقبل النائب أسامة هيكل، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية، تارا يوكي هارا الخبير السياحي الياباني بمقر مجلس النواب، حضر المقابلة السفير الياباني بالقاهرة تاكيهيرو كاجوا، والنائبان محمد زكريا محي الدين وأمل وزكريا.





تم، خلال اللقاء، بحث تنمية العلاقات السياحية بين البلدين، وقدم الخبير الياباني العديد من النصائح لمصر في تطوير السياحة وجذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم إلى مصر.





وقال هارا، خلال اللقاء، إن مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، الأسبوع المقبل، فرصة جيدة لإعادة تسويق شرم الشيخ أمام دول العالم، مضيفًا أن الإعلام هو أهم وسيلة تسويق سياحي لمصر في هذا العصر، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر الذي يعد أكثر أهمية من التعاقد مع شركات التسويق التي تتقاضى مبالغ طائلة.





وأضاف أن الأزهر مُطالَب بأن يعيد تسويق صحيح الدين الإسلامي كدين سلام ومحبة وليس بالصورة السيئة التي يصدرها المتطرفون في العالم.





وتناول هارا التجربة اليابانية في التسويق السياحي والمستوحاة من تجربة منطقة أولاندو في الولايات المتحدة، والتي تجتذب وحدها 58 مليون سائح سنويًّا، وأشار إلى أن مصر تحتاج لعملية تسويق مستمرة، وأن هذا التسويق السياحي يحتاج إلى تضافر كل جهات ومؤسسات الدولة في خطة استراتيجية واحدة تبدأ من تعليم الأطفال منذ الصغر بأن السياحة جزء مهم من الدخل القومي.



