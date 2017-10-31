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سيـــاســة
برلماني يشيد بجهود الأجهزة الأمنية بعد تحرير الحايس
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 06:03 م
النقيب محمد الحايس
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النقيب محمد الحايس
ياسمين فواز
أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بجهود القوات المسلحة وجهاز الشرطة ودورهم البارز في تحرير النقيب محمد الحايس، والقضاء على إرهابي حادث الواحات.
وشدد "فؤاد" على أهمية التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة ورجال الشرطة لمواجهة الإرهابيين، والتصدي بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار والسلم العام، وأن هذه الواقعة تثبت قوة الأجهزة الأمنية ويقظتها واستعدادها لمواجهة كل الأخطار، كما أنها رسالة طمأنة للمواطنين وللعالم أجمع على أن مصر قادرة على محاربة الإرهاب.
وأعرب "فؤاد" عن سعادته بتحرير النقيب محمد الحايس وتمنى له الشفاء العاجل وعودته للممارسة عمله لدعم ومساندة أشقائه لحماية بلادنا من الأخطار.
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