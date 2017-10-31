EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
خبير ياباني: لن تعود السياحة إلا بخطة تسويق محكمة
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 05:49 م
تاد هارا خبير سياحي ياباني
أخر الأخبار
تاد هارا خبير سياحي ياباني
ياسمين فواز
وأكد الخبير السياحي الياباني تاد هارا أهمية الإعلام في التسويق السياحي، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال، مشدد على أنه لا سياحة بدون تسويق، وأن علم التسويق يتطور بشكل مطرد، وأن السياح لن يأتوا إلى مصر أو أي دولة فى العالم دون خطة تسويق محكمة.
جاء ذلك خلال لقاء النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، الثلاثاء، مع الخبير السياحي الياباني تاد هارا، لبحث سبل التعاون بين مصر واليابان في الملف السياحي، وإمكانية الحصول على الدعم الياباني لملف السياحة المصرية سواء من خلال دعم مشروع المتحف المصري الكبير أو دعم استراتيجية مصر السياحية في إطار رؤية 2030.
حضر اللقاء السفير اليابانى بالقاهرة تاكيهيرو كاچاوا، وبحضور النائبة ياسمين أبو طالب، والنائب عبدالوهاب خليل أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني.
وشمل اللقاء نقاشًا موسعًا حول خطة اللجنة لتطوير السياحة المصرية، للاستفادة من الخبرة والدعم الياباني في صناعة صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحي المصري أمام دول العالم.
وأشار تاد هارا إلى أهمية دعوة مؤسسة الأزهر الشريف لإعادة تسويق صحيح الدين الإسلامي، وقيمه الداعية للسلام؛ وذلك لمواجهة الصورة التى يُصدرها المتطرفون إلى العالم.
وعرض "تارا" تجربة اليابان في التسويق السياحي، كما اعتبر أن مصر في حاجة إلى عملية تسويق مستمر تتضافر خلالها جهود كل مؤسسات الدولة في وضع خطة استراتيجية تبدأ من تعليم الأطفال في المدارس بأن السياحة جزءا من مهم من الدخل القومي.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا