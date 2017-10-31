خبير ياباني: لن تعود السياحة إلا بخطة تسويق محكمة

تاد هارا خبير سياحي ياباني

ياسمين فواز



وأكد الخبير السياحي الياباني تاد هارا أهمية الإعلام في التسويق السياحي، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال، مشدد على أنه لا سياحة بدون تسويق، وأن علم التسويق يتطور بشكل مطرد، وأن السياح لن يأتوا إلى مصر أو أي دولة فى العالم دون خطة تسويق محكمة.



جاء ذلك خلال لقاء النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، الثلاثاء، مع الخبير السياحي الياباني تاد هارا، لبحث سبل التعاون بين مصر واليابان في الملف السياحي، وإمكانية الحصول على الدعم الياباني لملف السياحة المصرية سواء من خلال دعم مشروع المتحف المصري الكبير أو دعم استراتيجية مصر السياحية في إطار رؤية 2030.



حضر اللقاء السفير اليابانى بالقاهرة تاكيهيرو كاچاوا، وبحضور النائبة ياسمين أبو طالب، والنائب عبدالوهاب خليل أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني.



وشمل اللقاء نقاشًا موسعًا حول خطة اللجنة لتطوير السياحة المصرية، للاستفادة من الخبرة والدعم الياباني في صناعة صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحي المصري أمام دول العالم.



وأشار تاد هارا إلى أهمية دعوة مؤسسة الأزهر الشريف لإعادة تسويق صحيح الدين الإسلامي، وقيمه الداعية للسلام؛ وذلك لمواجهة الصورة التى يُصدرها المتطرفون إلى العالم.



وعرض "تارا" تجربة اليابان في التسويق السياحي، كما اعتبر أن مصر في حاجة إلى عملية تسويق مستمر تتضافر خلالها جهود كل مؤسسات الدولة في وضع خطة استراتيجية تبدأ من تعليم الأطفال في المدارس بأن السياحة جزءا من مهم من الدخل القومي.