المراجعة الثانية لصندوق النقد .. هل هناك مزيد من الإجراءات الصعبة؟

وزير المالية وصندوق النقد

الديوانى: قطعنا الشوط الأصعب فى البرنامج وتوصيات بإصلاح الاقتصاد الحقيقى

الفقى يتوقع إصدار توصيات جديدة بإلغاء دعم المحروقات وخفض التضخم والدين العام

خبراء: المراجعات الدورية وافتتاح مكتب بالسوق أمور إيجابية لا يجب المبالغة فى أهدافها

السويفى: ارتفاع عجز الموازنة سبب إسراع وتيرة الإصلاح وعدم تأخيرها

محللون: استمرار ارتفاع التضخم والدين العام والنمو السكانى أبرز التحديات

فاروس: التضخم سينخفض إلى 12 و 14% بنهاية 2018





هاجر عمران وسمر السيد



قبل عام .. كانت الأخبار التى يتداولها البعض عن اشتراط صندوق النقد الدولى قيام الحكومة ببعض الإجراءات الإصلاحية التى تتعلق بالتعويم وتقليص دعم المحروقات بمثابة فزّاعة كبرى لاعتبارات ارتفاع التضخم التى تمس أقوات الشعب المصرى بشكل مباشر، حتى فجرتها كريستين لاجارد المدير العام بالصندوق مدوية فى مؤتمر صحفى نهاية أكتوبر الماضى، أعلنت فيه أن التعويم شرط يسبق التوقيع على اتفاقية قرض الـ 12 مليار دولار بين الجانبين .



ومن حينها، تحمل المصريون كثيرًا من القرارات الاقتصادية الصعبة وباغتتهم الحكومة فى 3 نوفمبر بالقرارين الأصعبين، "صباحاً التعويم" و "مساءاً رفع دعم الطاقة"، ووصلت مستويات التضخم إلى معدلات قياسية لم تشهدها السوق منذ أكثر من 30 عاماً وقفزت الأسعار بشكل لمسته جميع الشرائح المجتمعية، وهو ما جعل الإصلاحات ترتبط بالطبع فى الأذهان بصندوق النقد الدولى .



وبالتزامن مع قيام بعثة من صندوق النقد الدولى بزيارة مصر لإجراء المراجعة الثانية على برنامج الإصلاح حاليا، تطرح "المال" فى هذا التقرير تساؤلاً على الخبراء حول الإجراءات الإصلاحية المنتظر اتخاذها والتى تمس الشعب بشكل مباشر؟ وتقييم تأثيرها مقارنة بما تحمله الشعب على مدار العام فضلاً عن تقييم عملية الإصلاح حتى الآن .



المهندس شريف الديوانى، المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية قال إن الحكومة المصرية قطعت الشوط الأكبر والأصعب فى الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى تنفيذ كثير من الإجراءات الصعبة خلال العام الماضى.

وقال إن المصريين يجب ألا يشعروا بأى "حساسية" من مراجعات صندوق النقد الدولى الدورية على عملية الإصلاح لما لها من تأُثير جيد على كفاءة تنفيذ البرنامج الاقتصادى فضلا عن انعكاساتها الإيجابية على رؤى المستثمرين وخاصة الأجانب للسوق المحلية .

وأشار إلى أن أهمية زيارات المراجعة تتلخص فى تقييم الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة عن قرب وإصدار توصيات المراحل التالية إلى جانب الموافقة على صرف الشرائح التالية من القرض بعد إقرار المجلس التنفيذى للصندوق لوثائق المراجعة.



وأكد أن الصندوق افتتح مؤخرا مكتبًا فى مصر بسبب أهمية السوق بالمنطقة وهو أمر غاية فى الأهمية لمتابعة الإصلاحات بشكل وثيق، مشيرا إلى أن الصندوق لديه مكاتب فى دول مهمة حول العالم منها الصين مثلا وهى دولة كبيرة لا تحتاج إلى أموال الصندوق فى شىء وفق تعبيره، ويرى أن افتتاح المكتب جاء متأخرا وكان يجب أن يتم فى وقت سابق.



وأبدى الديوانى تخوفه من عدم قيام الحكومة بإجراءات إصلاحية فى الاقتصاد الحقيقى تتعلق برفع الإنتاج وتشجيع التصدير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن استمرار تدنى مستوى الجهاز الإدارى للدولة .

ويشير آخر التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى سبتمبر الماضى، إلى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية فى العام المالى الماضى 2016/2017 بنسبة 12.6 % مسجلةً 7.916 مليار دولار مقابل 6.9 مليار فى العام المالى السابق عليه.



كما ارتفع معدل التبادل التجارى لمصر فى نفس الفترة السابق ذكرها مسجلاً 78.8 مليار مقابل 76.09 مليار دولار، وكان هذا التغير فى صالح بند الصادرات التى شهدت ارتفاعاً قيمته 3 مليارات دولار تقريباً مسجلة 21.6 مليار مقابل 18.7 مليار دولار.

وأوصى الديوانى بتعزيز التنسيق بين وزارة المالية والاستثمار ووجود خطاب مباشر بين الجانبين لزيادة الحصيلة الضريبية بالشكل الذى يعالج اختلالات الإنفاق بالتزامن مع تشجيع الاستثمار وحل مشكلات الشركات .



وأوصت وثائق المراجعة الأولى التى أعلنها الصندوق الشهر الماضى، بتنفيذ الموجة التالية من خفض دعم الطاقة إلى جانب وقف البنك المركزى طرح مبادرات بالإقراض منخفض الفائدة بما فى ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتولى مسئولية ذلك وزارة المالية .



غير أن جهاد أزعور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى تصريحات سابقة لـ"المال" قال إن شعور المصريين بأن الوضع بات أفضل يستلزم مرور بعض الوقت، مضيفا أن توقيت المرحلة المقبلة لخفض الدعم يعود إلى الحكومة المصرية ويتم التناقش بشأنه كما أن تنفيذ البرنامج يستمر عدة سنوات حتى نهاية 2019 ولم يحدد توقيتا معينا يشعره فيه المصريون بأن الأوضاع الاقتصادية باتت أفضل .



من جهتها، توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، انخفاض معدلات التضخم فى الشهرين المقبلين لتسجل 24% و23% على التوالى، على أن تواصل هبوطها فى مطلع عام 2018 متراوحةً بين 18 إلى 20%، لتبلغ بنهاية العام نسبة بين 12 إلى 14%.



وأرجعت الهبوط المتوقع إلى أن انخفاض مؤشرات أسعار المستهلكين فى سنة الأساس التى تتم المقارنة معها فى تلك الفترات الزمنية السابق ذكرها.



وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى فى شهر أكتوبر الجارى، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين «التضخم» فى مصر إلى %11.7 فى نهاية العام المالى الجارى 2017 /2018 وذلك على أساس سنوى، على أن يسجل 21.5% كمتوسط سنوى على مدار العام المذكور، مقابل 29.8 % بنهاية العام المالى المنتهى 2016 - 2017 و%14 بنهاية العام المالى 2015 / 2016.



وأضافت السويفى: بدأنا نشهد حالياً تحسنا فى القوى الشرائية للمستهكلين وكذلك حجم المبيعات نتيجة ارتفاع دخل القطاعين الخاص والعام علاوةً على تحسن المناخ الاستثماري وبدء تكيف المؤسسات مع الارتفاعات الجديدة فى التكاليف وسعيها وراء إجراء توسعات جديدة .

وتابعت: كل العوامل السابق ذكرها ستساهم فى دفع معدلات نمو الناتج المحلى لتسجل 4.5% بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 على أن تصل إلى 5.4% فى العام المالى المقبل.



وأكدت السويفى أن ارتفاع عجز الموازنة كان سببا أدعى لتطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى من تعويم الجنيه وتقليص دعم المحروقات وعدم تأخيرهما.



وقد أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى شهر أكتوبر الجارى تحقيق الاقتصاد المصرى نموا بالناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.1% خلال العام المالى 2016/2017 وفقا للتقديرات الاولية ، متوقعاً أن تصل إلى 4.8% خلال 2017/2018 بدعم من الإصلاحات التى تستهدف تصحيح الاختلالات المالية و الخارجية والتنافسية و خلق فرص عمل على أن يحقق 6% فى العام المالى 2021/2022 .



جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى قد تمسك فى نهاية سبتمبر الماضى خلال وثائق المراجعة الاولى على الاقتصاد ، بتوقعات نمو للاقتصاد تبلغ 3.5% خلال العام المالى 2016/2017 وهو رقم يبقى أقل مما أعلنته الحكومة فى وقت سابق ويقدر بـ4.1%، وأضافت الوثائق حينها أن النمو سيسجل 4.5% فى العام المالى 2017/2018 .



وقال عمرو الجارحى، وزير المالية منذ نحو شهرين، في مقابلة تليفزيونية إن مصر تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي لما بين 4.6 % إلى 4.8 % في السنة المالية 2017-2018، وكان بيان رسمى قال في وقت سابق إن معدل نمو الناتج المحلي وصل إلى 4.1 % للسنة المالية 2016-2017.



وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن البعثة التى أوفدها الصندوق لمصر منتصف الأسبوع الماضى لإجراء المراجعة الثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادى ستضع فى تقريرها بعض الملاحظات التى يجب أن تأخذها الحكومة فى الاعتبار وفى مقدمتها الاحتياج للتركيز على مسألة ارتفاع التضخم والدين العام والمضى فى إلغاء دعم المحروقات .



ومن المعروف أن الحكومة تدافع عن تقليص الدعم بتوجيه إلى مستحقيه من خلال البرامج الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وقالت الدكتورة نفين القباج، مساعد وزير التضامن لشؤون الحماية منذ أيام، إن برنامج «تكافل وكرامة»، مستمر ويتوسع جغرافيًا فى جميع المحافظات، وأضافت أن الدعم النقدى لكرامة وتكافل، يشمل مليونا و960 ألف شخص، بعد آخر تنقيح والذى سجل مليونا و730 مستفيدا، وهناك 60 ألف شخص تتم دراسة حالات استحقاقهم للدعم.



وشهدت معدلات الدين الخارجى زيادة غير مسبوقة منذ عام 2013، وفق إحصائيات البنك المركزى، الصادرة سبتمبر الماضى بقيمة 2.4 مليار دولار، فى عام واحد مسجلةً 7.9 مليار فى 2017 مقابل 5.5 مليار فى 2016، بينما على صعيد الدين المحلى تشير البيانات ببلوغه 3.16 تريليون جنيه حتى نهاية العام المالى 2016/2017.



وأضاف الفقى أن البعثة تقيّم إجراءات المراجعة الإجراءات الحكومية من منظورين، الأول كمى والثانى هيكلى، وتتضمن معايير الأداء الكمى المؤشرات القابلة للقياس كارتباط الاستثمار بمعدل النمو وهل كانت المساعى التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كافية للنهوض فى نمو الناتج المحلى الإجمالى من عدمه؟ .



وتابع: معدلات البطالة تمثل معياراً من معايير الأداء الكمى التى سيقيمها الصندوق للتوقع بمعدلات النمو الحقيقية فضلاً عن عجز الموازنة الذى يعتبر سببا رئيسيا فى لجوء الحكومة لتمويله عبر البنوك المحلية وهو ما يؤدى فى النهاية لمزاحمة القطاع الخاص ويمنع المصارف من القيام بدورها الرئيسي وهو المساهمة فى التنمية الاقتصادية .



وسجلت معدلات البطالة نسبة 12% من إجمالى قوة العمل وفقاً لنتائج بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير حتى مارس" بينما كانت 12.4% فى الربع الأخير من عام 2016 وبلغت 12.7% فى الربع المماثل من العام السابق.



وأشارت توقعات صندوق النقد الدولى، إلى أن معدل البطالة سيوالى انخفاضه خلال العام المالى الجارى إلى 11.5% مقابل 12.2% فى العام المالى السابق و12.7% خلال العام المالى 2015/2016.



تابع: قد تلجأ الحكومة لمحاولة كبح جماح عجز الموازنة الجارية "الفرق بين الإيرادات والنفقات" عبر قطاع الادخار، مشيراً إلى أن مدخرات القطاعين العائلى والخاص جيدة حالياً، بينما مدخرات القطاع الحكومى سالبة ، لكنها فى النهاية ليست كافي فى النهاية لتمويل التنمية الاقتصادية، إلا بمعدل 2% سنوياً .



وأضاف أن البعثة ستركز أيضاً على المعدلات الكبيرة التى سجلها الدين العام وكيفية احتوائها، ولذا ستنصح بضرورة المضى فى تقليص دعم المحروقات حتى نوفمبر 2019 "نهاية برنامج الحكومة مع الصندوق"، إذ إن متوسط أسعار الطاقة الحالية فى مصر لا يغطى سوى 50% من تكلفتها.



غير أن الفقى توقع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام المالى المقبل متراوحاً بين 14 و15 جنيهاً وهو ما سيؤدى بالضرورة لخفض أسعار المحروقات.



على الجانب الآخر، أشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إلى أن الإصلاحات الهيكيلة التى تنفذها الحكومة حالياً لتحفيز بيئة الأعمال تمضى بصورة جيدة خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والتعثر، وفى انتظار موافقة مجلس النواب على قانون العمل وغيرها من التشريعات التى تعالج الاختلالات الهيكيلية.



وقال إن الحكومة تنفذ أيضاً الإصلاحات التى من شأنها المساعدة على زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، غير أنه ما زالت هناك سلسة من الصعوبات المرتبطة بارتفاع معدلات النمو السكانى التى تسجل سنوياً 2.2% وهو رقم خطير لارتباطه بضرورة إنشاء بنى تحتية من مستشفيات ومدارس لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً.



ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل عدد سكان مصر نحو 104 ملايين نسمة لتصبح مصر فى المركز الـ13 عالمياً من بين أكبر التعدادات، من بينها 94.7 مليون و9.4 مليون نسمة فى الخارج.



