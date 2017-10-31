المالية : استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها

عمرو الجارحي ، وزير المالية

كتبت مها أبوودن



أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها، بداية من الغد الموافق الأول من نوفمبر 2017، وسوف يظل قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي ساريا لحين صدور قرار آخر إذا اقتضى الأمر ذلك.



وأضاف الجارحي أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقا مع استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.



جدير بالذكر، أن وزير المالية سبق أن قرر في أول شهر أكتوبر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لمدة شهر حتى 31/10/2017.