برلماني :صندوق التمويل العقاري يساوم ملاك بعض الشقق بمشروع 1350

الانتخابات البرلمانية



ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص عدد من المشكلات المتعلقة ببعض الشقق السكنية الكائنة بمشروع0 135.



وصرح"فؤاد" أنه قد ورد اليه العديد من الشكاوي من قبل ملاك الشقق السكنية وتحديدا ملاك الأدوار الأرضية بواجهة مشروع 1350 بالمنطقة الشمالية بمدينة 6 أكتوبر التابع لوزارة الإسكان، حيث فوجئ عدد من السادة المذكورين بعد أن قامت الوزارة بتخصيص الشقق لهم وفقا للوائح والشروط القانونية التي يتطلبها صندوق التمويل العقاري، أن صندوق التمويل يمارح حالة غير مفهومة من "البيروقراطية" والمماطلة في إتمام عمليات التخصيص، وذلك من أجل إلغائها وإستبدال تلك الشقق بأخري في مواقع مختلفة تماما عن التي تم التعاقد عليها.



وأشار "فؤاد" أنه بالبحث في أبعاد تلك الأزمة توصلنا الي أن تلك المماطلة في الإجراءات ما هي الا لفتح سبيل لبعض المستثمرين من تملك تلك الشقق من أجل إستغلالها في بعض الأغراض التجارية، وذلك وفقا لما ورد الينا من معلومات وشهادات وأقوال عدد من السادة الملاك الذين تمت مساومتهم من أجل التخلي عن تلك الشقق، وعند رفضهم تمت المماطلة في الإجراءات، فضلا عن بعض أساليب التعسف في إستخدام الحق بالنسبة للسادة القائمين علي صندوق التمويل العقاري تجاه السادة الملاك بعد الرفض.



وأضاف "فؤاد" أن هذا الأمر أدي الي خلق حالة كبيرة من الخوف والقلق في نفوس السادة الملاك نتيجة تلك الأساليب والإجراءات الترهيبية الغير مقبولة علي الإطلاق من جانب السادة المسئولين عن الأمر.



وطالب "فؤاد" بضرورة دراسة أبعاد وملابسات تلك الأزمة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة ورادعة وملزمة لكافة الجهات المعنية، وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق السادة الملاك، ومحاسبة المسئول عن خلق تلك الأزمة الغير مبررة حتي نتلافي تكرارها مستقبلا، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الإسكان بالمجلس الموقر لمناقشته







