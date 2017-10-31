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بورصة وشركات
بي پي إي بارتنرز تدبر 190 مليون دولار لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 04:16 م
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المال - خاص
أعلنت شركة بي پي إي بارتنرز (بلتون للاستثمار المباشر سابقًا، أنها نجحت في اتمام الإغلاق المالي لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية بالتعاون مع "إنفينتى سولار للطاقة الشمسية" بقدرة اجمالية 130 ميجاوات في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تبلغ 190 مليون دولار
وأضافت الشركة في بيان لها حصلت "المال" على نسخة أن تمويل المشروع يتم من خلال الاستثمارات الرأسمالية وكذلك التسهيلات الائتمانية من أبرز مؤسسات التمويل التنموية، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي هذا السياق أعرب حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة بي پي إي بارتنرز، عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد باكورة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وأن الشركة تعكف حاليًا على دراسة المزيد من الفرص الاستمارية الجاذبة لهذا القطاع الواعد.
ويندرج مشروع إنشاء المحطات الجديدة ضمن المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية الذي أقرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار جهود الحكومة المصرية لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص وشركات الطاقة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه أعرب محمد منصور المؤسس ووالمدير التنفيذي إنفينيتي سولار للطاقة الشمسية عن اعتزازه بالتعاون مع شركة بي پي إي بارتنرز التي تشترك مع إنفينيتي في نفس الرؤية والأهداف الاستراتيجية، التي ترتكز على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة.
وأشار إلى التطلع لتوظيف الخبرات التي تحظى بها كلتا الشركتين بهدف تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.
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