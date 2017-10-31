بي پي إي بارتنرز تدبر 190 مليون دولار لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية

محطات شمسية

المال خاص



أعلنت شركة بي پي إي بارتنرز (بلتون للاستثمار المباشر سابقًا)، أنها نجحت في اتمام الإغلاق المالي لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية بالتعاون مع " إنفينتى سولار للطاقة الشمسية" بقدرة إجمالية 130 ميجاوات في منطقة بنبان بمحافظة أسوان.



وأضافت الشركة في بيان لها حصلت "المال" على نسخة منه أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 190 مليون دولار ، على أن يتم تمويلها من خلال الاستثمارات الرأسمالية وكذلك التسهيلات الائتمانية من أبرز مؤسسات التمويل التنموية، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).



وفي هذا السياق أعرب حازم بركات الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة بي پي إي بارتنرز، عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد باكورة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر



وأوضح أن الشركة تعكف حاليًا على دراسة المزيد من الفرص الاستمارية الجذابة هذا القطاع الواعد.



ويندرج مشروع إنشاء المحطات الجديدة ضمن المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية الذي أقرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار جهود الحكومة المصرية لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص وشركات الطاقة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.



ومن جانبه أعرب محمد منصور المؤسس ووالمدير التنفيذي إنفينيتي سولار للطاقة الشمسية عن اعتزازه بالتعاون مع شركة بي پي إي بارتنرز التي تشترك مع إنفينيتي في نفس الرؤية والأهداف الاستراتيجية، التي ترتكز على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة.



وأكد أننا نتطلع إلى توظيف الخبرات الهائلة التي تحظى بها كلتا الشركتين بهدف تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

