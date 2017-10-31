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رياضة
جماهير الأهلي تقتحم النادي لمؤازرة اللاعبين قبل لقاء الوداد
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 03:38 م
جماهير الأهلي التتش
أخر الأخبار
جماهير الأهلي التتش
على المصرى
قام عدد من جاهير النادى الأهلى، باقتحام مقر النادى بالجزيرة، لحضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب إغلاق مدرجات ملعب "مختار التتش"، الذى يستضيف مران اليوم الثلاثاء، بعد اكتمال العدد.
وتجمع العشرات من المشجعين أمام بوابات النادي، وطالبوا بحضور المران الأخير للفريق قبل السفر إلى المغرب غدا الأربعاء، وحاول مسؤولو النادي الأهلي تهدئة الجماهير وإقناعهم بالانصراف، إلا أن بعضهم اقتحم مقر النادي في ظل رغبتهم في حضور المران.
وكان اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، قد أكد أن المدرجات امتلأت عن آخرها، استعدادًا لحضور مران الفريق الثالثة والنصف عصرا، ومؤازرته قبل السفر مساء غد الأربعاء، إلى المغرب، لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى، يوم السبت القادم، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأغلقت أبواب استاد التتش اعتبارًا من الواحدة ظهرًا، بعد امتلائها بالجماهير، وأهابت إدارة النادي الأهلي، بجماهيرها مراعاة الأعداد المحددة، لاستيعاب الجماهير حفاظًا على النظام وتأمين خروجها بالتعاون مع أجهزة الشرطة، التي تؤمن النادي من الخارج.
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