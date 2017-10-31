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اقتصاد وأسواق
نحو 14 مليون دولار صادرات المواد العازلة خلال 9 شهور
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 02:55 م
كمال الدسوقي
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كمال الدسوقي
بحسب رئيس شعبة المواد العازلة
المال - خاص
قال الدكتور كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات أن صادرات القطاع بلغت 14.71 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى.
وأضاف "الدسوقى" أن صادرات المواد العازلة خلال الفترة من يناير حتي أغسطس من العام الجارى ارتفعت بمقدار 133 ملايين جنيه لتبلغ 264 مليون جنيه بنسبة تغير 102% مقارنة بصادرات القطاع فى نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 131 مليون جنيه.
وأشار إلى أن صادرات المواد العازلة إلى الهند ارتفعت بمعدل 19% مسجلة 1.355 مليون دولار فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى مقارنة بـ 1.137 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى فيما حققت صادرات المواد العازلة إلى سوريا أعلى معدل بالزيادة بنسبة 415% ويليها الامارات بنسبة زيادة 168% لتحتل الامارات المركز الثانى بعد الهند.
وأكد رئيس شعبة المواد العازلة – نائب رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات أن قطاع المواد العازلة سيكون له النصيب الأكبر فى تحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات, مشيراً إلى قطاع المواد العازلة يأتى فى مقدمة القطاعات المستهدفة لتحقيق طفرة فى صادرات مواد البناء المستهدف تحقيقها وفق استراتيجية غرفة مواد البناء والتى اعدتها الغرفة مؤخراً .
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