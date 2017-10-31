رسميا ..الأهلي يواجه الزمالك على ستاد القاهرة

على المصرى





تلقى مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، خطابين رسميين من الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، يفيد بتغيير ملعب مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام الزمالك والرجاء بمسابقة الدوري المصرى الممتاز .





وأخطرت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، النادي الأهلي، بإقامة مباراته أمام الزمالك، ضمن الجولة السابعة عشرة للمسابقة، يوم 8 يناير من العام المقبل، على ستاد القاهرة،



كما حددت الجبلاية يوم 25 يناير 2018، موعدا لمباراة الفريق أمام الرجاء على ستاد الإسكندرية.