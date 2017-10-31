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رياضة
غلق النادى الأهلى بعد امتلاء مدرجات التتش بالجماهير
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 02:41 م
النادي الأهلي
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النادي الأهلي
على المصرى
قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، إن مدرجات ملعب "مختار التتش"، بمقر النادى بالجزيرة، امتلأت عن آخرها، استعدادًا لحضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلغة البيضاء، والذى سينطلق فى الثالثة والنصف عصرا، ومؤازرته قبل السفر مساء غدا الأربعاء، إلى المغرب، لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى، يوم السبت القادم، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف شمس، أن أبواب استاد التتش تم غلقها اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا، بعد امتلاء المدرجات بالجماهير، وتهيب إدارة النادي الأهلي بجماهير الأهلي الوفية مراعاة الأعداد المحددة، لاستيعاب الجماهير حفاظًا على النظام وتأمين خروجها بالتعاون مع أجهزة الشرطة، التي تؤمن النادي من الخارج.
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