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طاقة
محمد شاكر: توقيع عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 02:35 م
المحطة النووية
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المحطة النووية
خالد بدر الدين
قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن من المقرر توقيع عقود المحطة النووية المقرر إنشاؤها في منطقة الضبعة بشمال البلاد والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر قبل نهاية العام بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات.
وأوضح الوزير خلال اتصال هاتفي مع الوكالة أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود تصميم المحطة وتأمين توريد الوقود النووي والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة وإدارة الوقود النووي.
كانت مصر وروسيا وقعتا اتفاقا في 2015 تبني بمقتضاها روسيا محطة الطاقة النووية وتقدم قرضا لمصر لتغطية تكلفة تشييدها.
وقال متحدث باسم شركة روساتوم النووية الروسية المملوكة للدولة آنذاك إن من المتوقع اكتمال بناء المحطة التي ستكون الأولى في مصر بحلول عام 2022.
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