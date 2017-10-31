تحسن أداء صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

أحمد على



تحسن أداء وثائق صناديق الاستثمار، خلال تعاملات جلسة الأسبوع الماضى، عقب معادوة مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 رحلة الصعود، مقارنة بأداءه الأسبوع قبل الماضى، الذى شهد تحركه عرضيا، وفى بعض الأحيان مائلا للهبوط.



لم تنجح الصناديق النقدية فى معاودة الارتفاع الجماعى للأسبوع الثانى على التوالى، وذلك بتخلف صندوق البنك العقارى المصرى عن رحلة الارتفاع، بهبوط نسبته %0.16، فيما منع صندوق "إزدهار" فئة الصناديق الإسلامية من تحقيق ارتفاع جماعى للمرة الأولى منذ أسابيع مضت.



جاء صندوق «مصر الخير» المدرج بفئة المتوازنة، كأكبر الصناديق خسارة فى تعاملات الأسبوع الماضى، بانخفاض قيمة وثيقته بنحو %1.88 لتسجل 22.93 جنيه، مقارنة بـ 23.37 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وجاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» المدرج بفئة الإسلامية أيضًا، كأكبر الصناديق ربحًا، بارتفاع قيمة وثيقته بنحو %2.92 لتسجل 17.262 جنيه، مقارنة بـ 16.77 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وارتفع معدل صعود الصناديق المتوازنة بين 1.04 – %1.29، مقارنة بـ 0.55 – %1 فى الأسبوع قبل الماضى.



وحققت وثائق صناديق فئة الأسهم ارتفاعا جماعيا للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أسابيع، بمعدل صعود 0.86 – %1.82، فيما تراوح معدل صعود فئة النقدية بين 0.26 – %0.63.



وصعد EGX30 بنسبة %1.76 مغلقًا عند مستوى 13955 نقطة، خلال الأسبوع الماضى، فيما سجل EGX70 انخفاضًا بنسبة %1.16 مسجلًا 774 نقطة، وتراجع EGX100 بنسبة %0.27، مغلقًا عند 1740 نقطة.



فيما بلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى فقط نحو 6.017 مليار جنيه، وارتفع رأسمال البورصة السوقى بنسبة %0.3 مسجلًا مستوى 769.951 مليار جنيه، مقارنة بـ 767.680 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.



استحوذ المصريون على نحو %78.27 من إجمالى تعاملات السوق، فيما سجل الأجانب نحو %11.73، والعرب %10، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 51.81 مليون جنيه، و سجل العرب صافى شراء بقيمة 81.40 مليون جنيه.



وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 8.2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب 514.74 مليون جنيه.



واستحوذت المؤسسات على 26.76 % من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة %73.24، وسجلت المؤسسات صافى بيعى بقيمة 198.36 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



«مصر الأول» يتصدر المتوازنة و«مصر الخير» يهبط



تباين أداء الصناديق المفتوحة – المتوازنة خلال الأسبوع الماضى، وتصدرها صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.29 لتسجل وثيقته مستوى 191.99جنيه.



وحل صندوق بنك صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع قدرها 01.07 % ليسجل قيمة 151.66 جنيه للوثيقة، فيما تواجد صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع قدرها %1.04، لتسجل وثيقته مستوى 46.45 جنيه.



فيما حل صندوق مصر الخير المتوازن فى قائمة الهبوط وحيدًا، بنسبة تراجع قدرها %1.88 مسجلًا مستوى 22.93 جنيه، مقارنة بـ 23.37 جنيه الأسبوع قبل الماضى.



«قناة السويس» يقود ارتفاعات «الأسهم»



حققت فئة صناديق الأسهم ارتفاعًا جماعيًا لأول مرة منذ أسابيع خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مستفيدة من معاودة المؤشر الرئيسى للبورصة الصعود بنسبة %1.76.



وجاء صندوق «بنك قناة السويس» فى الصدارة بنسبة 1.82 %، مسجلًا 512.01 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة %1.75، مغلقًا عند 203.98 جنيه، وجاء صندوق «بنك مصر الثانى» فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %1.74 مسجلًا 102.46 جنيه للوثيقة.



جاء صندوق بنك "مصر الثالث"، فى المركز الرابع بنسبة صعود %1.73 بقيمة 780.67 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %1.67 بقيمة 299.33 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك قناة السويس – أجيال فى المركز الـ 6 بنسبة صعود %1.62، بقيمة 12.58 جنيه للوثيقة.



«ثروة» على قمة «النقدية»



تصدر صندوق " البنك الأهلى المتحد - ثروة" ارتفاعات فئة النقدية والعائد الثابت بنسبة صعود %0.63، لتسجل وثيقته 174.95 جنيه، تلاه صندوق الأهلى الكويتى النقدى بنسبة صعود بلغت %0.53، بقيمة 21.263 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى الرابع النقدى بنسبة صعود %0.33 بقيمة 251.43 جنيه للوثيقة، فيما حل فى المركز الرابع بنسبة صعود %0.30 صندوق بنك مصر النقدى بقيمة 32.622 جنيه، وبنك التنمية والائتمان الزراعى -حصاد بقيمة 20.264 جنيه.



على مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.23 مسجلة 181.89 جنيه، وارتفعت قيمة وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جذور» بنحو %0.26 لتسجل 17.27 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق أصول بـ %0.09 بقيمة 305.47 جنيه للوثيقة.



«الوفاق» الأكثر نموًا فى «الإسلامية»



حقق صندوق "الوفاق" صدارة ارتفاعات الصناديق الإسلامية، بنسبة %2.92 مسجلًا 17.262 جنيه، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى - هلال بنسبة ارتفاع %1.65 بقيمة 172.36 جنيه.



وثالثًا حل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة صعود قدرها %1.62 بقيمة118.43 جنيه للوثيقة.



على صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، هبط صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بــ %0.14 بقيمة 178.63 جنيه، فيما ارتفع صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.53 المتوازنة بقيمة 97.89 جنيه للوثيقة.



«تحديد الأصول» تواصل المكاسب والعملة الأجنبية يتقدم نسبيًا



ارتفعت صناديق تحديد الأصول، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 893.59 جنيه بنسبة صعود %1.79، و سجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 608.73 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها %1.77.



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ارتفاعًا نسبيًا، بتسجيل وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار ى، 11.396 دولار بنسبة صعود %0.03، و وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 11.959 يورو، بنسبة ارتفاع %0.05.