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اتصالات وتكنولوجيا
ترنيد مايكرو: خسائر Wanna cry نحو ٤ مليار دولار
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 01:32 م
تريند مايكرو
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تريند مايكرو
سمية كمال
كشفت نورا حسن المدير التنفيذي لشركة ترنيد مايكرو بمصر أن فيروس wanna cry تسبب فى خسائر لـ ٣٠٠ ألف حاسب، تصل قميتها إلى ٤ مليار دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الذى عقدته شركة تريند مايكرو-Trend Micro والرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن الإليكتروني لكشف نتائج بحث إستقصائي عن عن حجم تهديدات ما يعرف بـ " فيروس الفدية".
وأضافت أن مبيعات الشركة زادت بنسبة ٨٠٪ خلال سنتين، وأنها تنظر للسوق المصري بشكل كبير وذلك ليس على مستوي المبيعات فقط، ولكن من حيث الخارجين المهتمين بمجال التكنولوجيا.
وكان فيروس وانا كراى قد ضرب الانظمة الإلكترونية لعدد من المستشفيات الانجليزية فى مايو الماضى مما تسبب فى شل حركتها تماما وتوقفها عن العمل .
وظهر الفيروس فى صورة رسالة نصية على أجهزة الحاسبات الشخصية تمهل الضحايا مهلة 3 أيام لتسليم مبلغ 300 دولار للإفراج عن بياناتهم الشخصية التى تمت سرقتها، محذرة إياهم من عدم القدرة على استرداد الملفات حال عدم الدفع فى خلال 7 إيام.
ويذكر أن تريند مايكرو تاسست عام ١٩٨٨، و يصل حجم أرباحها ل ١.٢ مليار دولار، وتخدم ملايين من العملاء.
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