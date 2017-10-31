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اتصالات وتكنولوجيا
ترنيد مايكرو: تصدينا إلى 38 مليار هجمة إلكترونية عالميا
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 01:22 م
نورا حسن
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نورا حسن
خلال الربع الأول
سمية كمال
قالت نورا حسن المدير التنفيذي لشركة ترنيد مايكرو، إن شركتها تصدت إلى ٣٨ مليار هجمة إلكترونية على مستوي العالم خلال الربع الأول من العام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الذى عقدته شركة تريند مايكرو-Trend Micro والرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن الإليكتروني لكشف نتائج بحث إستقصائي عن عن حجم تهديدات ما يعرف بـ " فيروس الفدية".
وأشارت حسن إلى أن أشهر الفيروسات التي تهاجم السوق المصري تكون من خلال الإيميل، الملفات، والروابط
وألمح ابراهيم يوسف مدير المبيعات التقنية للشركة أن المحرك الأساسي الجرائم الالكترونية ليس الربح.
وأوضح يوسف أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث الهجمات الإلكترونية على مستوي الشرق الأوسط.
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