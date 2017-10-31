حظر إصدار الشيكات الورقية علي الصناديق الخاصة الشهر المقبل

الشيكات الورقية

مها أبوودن



أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 94 لسنة 2017 إلحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة2017 لسرعة تطبيق قرار الحظرالنهائي بإصدار الشيكات الورقية على كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017.



وتطالب وزارة المالية كافة اجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية او بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الالكترونية واتخاذ كافة الاجراءات التي تمكنها من الصرف علي تلك الحسابات والصناديق الخاصة في اطار العمل علي انتهاء تلك المنظومة.



في هذا السياق أكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة على كافة الجهات الادارية صاحبة الولاية علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحده الحسابية.



وأشار د.معيط إلى استعداد وزارة المالية بتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبه وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة.



وأكد على أهمية التزام كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد.



وأشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة إلى ضرورة التزام كافة اجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر وذلك لاستحالة الصرف علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.

