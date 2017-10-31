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بنـــوك
الدولار يسجل أعلى سعر للبيع بالأهلي المتحد
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 12:51 م
الدولار 12
أخر الأخبار
الدولار 12
هبة حامد
سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل 17.63 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.
في بنك إتش.إس.بي.سي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء و 17.72 للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.
في بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.
فيما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 17.61 للشراء، و 17.70 للبيع.
فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع .
في مصرف ابو ظبي الإسلامي ارتفع سعر الدولار 3 قروش ليسجل 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع.
أما في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، 17.70للبيع .
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